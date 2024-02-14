ليبيا: الدبيبة يجدد رفضه تشكيل حكومة جديدة… واردوغان يؤكد على شرعية حكومته

طرابلس – «القدس العربي»: أعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تصريحات صحافية تشديده على الرفض التام لمسألة تشكيل حكومة جديدة كما يطمح مجلس النواب الليبي، حيث قال عبد الحميد الدبيبة في تصريحات صحافية إن حكومته جاءت لتكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا.

وأضاف أنه على هامش القمة العالمية للحكومات بالإمارات، أن المرحلة الثانية ستكون الاتفاق على قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات ثم إجرائها.

ورفض الدبيبة أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع على ما هو عليه أو الانتقال إلى أي مرحلة جديدة، في إشارة إلى حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.

وأكد استعداده لإجراء انتخابات وفق الدستور، مشيراً إلى أن مجلسي النواب والدولة يعملان لوضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيداً للانتخابات.

وأشار الدبيبة إلى عدم وجود أرضية صلبة أو اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات عادلة لجميع الليبيين، لافتاً إلى أنه في حال وجود قوانين عادلة فإن أي شخص يخوض الانتخابات مرحّب به، على حد قوله.

ويبدو أن طرح الدبيبة يلقى دعماً دولياً خاصة من تركيا، حيث وقبل يوم واحد قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يتعامل معها العالم وتركيا، معرباً عن استعداده لدعم أي حوار يفضي لاستقرار ليبيا، ووصولها للانتخابات دون مراحل انتقالية جديدة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدبيبة، على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية.

وحسب البيان الحكومي، فقد ناقش الاجتماع نتائج لقاء الدبيبة واردوغان، الذي عقد بمدينة إسطنبول في أكتوبر الماضي، وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مناقشة الملف السياسي الليبي، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية. كما ناقش الدبيبة واردوغان الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين ليبيا وتركيا من أجل التهدئة والاستقرار الذي يعد ذا أهمية للبلدين.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، عبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تمسكه بموقفه القائم على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، للإشراف على الانتخابات وذلك في لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وفي الوقت ذاته، تتوجه الأنظار نحو نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد السنوسي، إثر الحراك الذي أطلقه والتقارير حول عزمه القدوم لليبيا، وفي جديد ذلك قال ولي العهد في تصريح حديث إنه يواجه حملة من البعض للتشويش عليه بأخبار مزيفة لكنه شدد على مواصلة المشاورات ونقل الحوار إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع السنوسي، في كلمة مصوَّرة الثلاثاء، أن الحوار الذي بدأه سوف يتواصل وسينتقل إلى ليبيا في فترة قادمة لضمان المشاركة الكاملة لكل مكونات المجتمع من غير إقصاء أو تهميش، مشيراً إلى أن هذا الحراك يمثل فرصاً لفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.

ومنذ منتصف كانون الثاني/ يناير المنقضي، كثَّف مشاوراته في الخارج مع قادة من مختلف القبائل وأعيان ليبيا والتي يستعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يروج لاستئناف المفاوضات الوطنية، بما ينقذ البلد من ويلات الحروب والفتنة والانقسام.

ووصف السنوسي هذا الحراك بالنشط من أجل رفع المعاناة عن أفراد شعبنا وإنهاء حالة الانقسام والتشظي التي تهدد وحدة الوطن ووجوده ومستقبله.

وقال إن هذا الحراك بدأت تقوده مكونات مجتمعية من قبائل وحكماء وأعيان ومثقفين وشباب بعد الدعوة التي أطلقها من أجل الالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد بعيداً عن الشقاق والخلاف والتباغض.

وقال إن “الجميع لديه الحرية المطلقة في طرح قناعاته، دون مصادرة حق أي فرد في المشاركة الفعالة والصادقة لوضع أساس الوطن الذي نطمح إليه وطناً واحداً موحداً مزدهراً يرفع فيه الجميع رؤوسهم عالياً دون أي امتهان أو مس للكرامة والعزة”.

وجدد التأكيد على استمراره في السعي الصادق المخلص نحو الهدف المشترك لإحلال السلام والاطمئنان في الوطن وخلق التنمية والتقدم غير آبهين بمن يحاول أن يبقي البلاد في أتون الصراعات المدمرة.

وسبق أن اقترح السنوسي إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره نقطة انطلاق منطقية لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقداً مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجاً على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

وقبل أيام شكّك تقرير فرنسي في نوايا الطبقة السياسية الليبية إزاء محاولة تقاربها مع الأمير محمد السنوسي، معتقداً أن الرمزية والشعبية والتراث التاريخي ليست كافية للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الدبيبة يسعى من وراء تشجيع السنوسي على العودة للحفاظ على موقعه، حسبما نقلت الإذاعة الفرنسية الرسمية عن مصادر لم تسمها. وأشارت الإذاعة إلى تعليمات صدرت عن الدبيبة بإخلاء قصر ولي العهد سابقاً الواقع في طريق الشط، على مقربة من قاعدة بوستة البحرية، في طرابلس ليتخذ منه السنوسي مقراً لإقامته.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الدبيبة تصرف بناء على اقتراح أردني حتى يتمكن من الاحتفاظ بمقعده كرئيس للحكومة. ووفق تعليق الإذاعة، سيضرب عصفورين بحجر واحد، ليقطع الطريق إلى الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمام اثنين من المتنافسين الرئيسيين في الوقت نفسه، وهما المشير خليفة حفتر، ونجل العقيد القذافي سيف الإسلام. ويعتقد محمد الحسن الرضا السنوسي أنه قادر على إعادة توحيد الليبيين من خلال العودة إلى دستور 1951، إذ ستصبح بعودته ليبيا مرة أخرى مملكة موحدة مكونة من ثلاثة أقاليم تستفيد من الحكم الذاتي.