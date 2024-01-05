ليبيا.. الدبيبة يعلن القبض على المسؤول بتنظيم”الدولة” هاشم بوسدرة منفذ مذبحة الأقباط عام2016- (تدوينة)

طرابلس: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، القبض على والي تنظيم “الدولة” هاشم بوسدرة “المتورط في جلب إرهابيين” إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره الدبيبة الجمعة، على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، .

وورد في البيان: “إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة المدعو هاشم بوسدرة، المتورط في جلب الإرهابيين إلى بلدنا”.

وقال الدبيبة إن “محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه”.

ومن جهته، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة في ليبيا اليوم الجمعة القبض على هاشم أبو سدرة، الذي نفذ مذبحة الأقباط في سرت الليبية عام 2016.

وأوضح جهاز الردع الليبي: “لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال والي تنظيم “الدولة”في ليبيا هاشم أبوسدرة في حينها لاقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا والظروف المعقدة التي واجهتنا في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء” وفق ما أوردته قناة”آر تي عربية” اليوم.

وأضاف الجهاز: “المكنّى “خُبيب” عيّن مسؤولا في التنظيم كأمير للحدود، وهو من تولى بشكل مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلف أميرا على التنظيم الذي يُعرف باسم ولاية ليبيا”.

وأكد الجهاز الليبي، أن “عملية القبض على هاشم أبو سدرة، كانت دقيقة للغاية خاصة وأنه كان يحاول التوجه من منطقة الجنوب إلى العاصمة الليبية”، موضحا أن “هذه العملية تمت دون حدوث أي خسائر بشرية على الإطلاق”.

وشدد الجهاز : “أن كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتى أصقاع الأرض، قد أردوا اليوم -بعزة الله- بين قتيل لا بواكي له، وسجين لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره والحمد لله رب العالمين”.

ونوه الجهاز إلى أنه “سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة القادمة”.

(وكالات)