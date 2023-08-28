ليبيا: الدبيبة يعلن من سفارة فلسطين إقالة وزيرة الخارجية بعد غضب عارم من لقائها بإيلي كوهين

طرابلس – «القدس العربي»: أكدت السفارة الفلسطينية لدى ليبيا في بيان لها، إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته مقر السفارة، عن إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، معتبراً تصرفها فرديا، وذلك على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي.

وأشعل اللقاء غضباً شعبياً واسعاً حيث عبر الليبيون بمختلف شرائحهم عن رفضهم الشديد لأي شكل من أشكال التطبيع مع اسرائيل، حيث انطلقت احتجاجات شعبية واسعة جدا في معظم المدن الغربية والجنوبية في البلاد، كما أحرق محتجون إطارات أمام مقر رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وقاموا بحرق منزل يملكه الدبيبة.

ووسط تداول أنباء حول مغادرة المنقوش الأراضي الليبية

متوجهة إلى تركيا، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، إدراج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة ليبيا إلى حين امتثالها للتحقيقات.

ونشرت وسائل اعلام ليبية مقاطع فيديو لرفع علم فلسطين في ميدان الشهداء في طرابلس من قبل المحتجين ضد لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وعقد أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات (6+6) وهم متوشّحون بالكوفيّة الفلسطينية، في مدينة بنغازي في أول اجتماع لهم لبحث الملاحظات المسجلة حول القوانين الصادرة عن اللجنة سابقا في مدينة بوزنيقة المغربية.

وتعليقا على لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب بياناً اعتبرت فيه أن ما قامت به المنقوش بلقائها وزير خارجية العدو الصهيوني يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرّمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.

وشددت اللجنة على ضرورة توقيع أشد العقوبات على المنقوش، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب الليبي، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام، مطالبة النائب العام بضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد المنقوش وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب.

وفي السياق ذاته، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة ستنعقد مساء الإثنين في مقره في مدينة بنغازي، لمناقشة «الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية» من خلال لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية مع نظيرها الإسرائيلي.

وتلقت الأوساط الليبية الرسمية أنباء اللقاء برفض وإدانة واسعين، فدعا مجلس النواب أعضاءه إلى «جلسة طارئة» لمناقشة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، وطالب المجلس الرئاسي بإقالتها والتحقيق معها، فيما طالب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل.