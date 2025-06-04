ليبيا: الدبيبة يهاجم الطبقة السياسية ويعلن عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة بثلاثة مسارات

طرابلس ـ «القدس العربي»: خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته بعد اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لصندوق إعادة الإعمار، حيث استغل اجتماع مجلس الوزراء لمهاجمة الطبقة السياسية في الشرق الليبي والإعلان عن عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة.

وخلال الاجتماع، وجه الدبيبة انتقادات لاذعة لما وصفها بـ”الطبقة السياسية الحالية”، متهماً إياها بتعطيل القوانين ورفض التوافق على القواعد الدستورية، ومواصلة “اختراع مراحل انتقالية جديدة لتمديد وجودها ومنع الشعب من التصويت”.

وحذر الدبيبة بشدة من “كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح”، مشيراً إلى أن الإنفاق الموازي تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين بلا ضوابط أو رقابة.

واعتبر رئيس الحكومة تمرير “ميزانية عبثية لجهاز واحد” تجاهلاً صريحاً لأكثر من 20 جهازاً رسمياً في الدولة، ووصف ما يحدث بأنه “إنفاق غير متوازن وخارج عن أي رقابة مالية أو قانونية”، ومحاولة صريحة للتعدي على إيرادات النفط وتسييلها خارج أطر الدولة.

وأكد الدبيبة أن أي إنفاق خارج الميزانية سيدفع الدولار للارتفاع ويزيد التضخم على حساب المواطن، مذكّراً بأن الدينار الليبي خُفِض مراراً بسبب ممارسات مالية مشابهة، وقال: “من جيوب الليبيين ستموّل مشاريع لا تخدم التنمية الحقيقية بل الدعاية السياسية”، مضيفاً أن “التنمية ليست حفلة دعائية، بل علم وتخطيط وعدالة في توزيع الموارد”.

ودعا الدبيبة النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى كشف الحقائق أمام الشعب، مؤكداً أنه “لا معنى لحجج الإعمار إذا كانت تُستخدم غطاءً لنهب المال العام وتدمير الاقتصاد”، وأن “من تبقى من منظومة العبث يحاول استنزاف ما تبقى من مقدرات الوطن”.

وفي السياق ذاته؛ حذر وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، من أن اعتماد مجلس النواب ميزانية 69 مليار دينار لصندوق الإعمار سيتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9 دنانير.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اعتماد مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة الثلاثاء خطة التنمية التحول وإقرار ميزانية التنمية.

وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا على مدى يومين ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بلقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 ملياراً سنوياً.

وكبديل منطقي للفراغ السياسي الحالي، أعلن الدبيبة عن عزمه إعلان مبادرة سياسية خلال أيام للخروج من المأزق الوطني، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، موضحاً أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتمثل في إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيداً عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية.

أما المسار الثاني، فيهدف إلى إطلاق مشروع “الاستعلام الوطني” كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية؛ في حين يتضمن المسار الثالث وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ما وصفه بـ”ذريعة وجود حكومة موازية”، وفقاً لتصريحات الدبيبة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الدبيبة أن الحكومة نفذت “عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون”، مشيراً إلى نجاحها بأقل الخسائر.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العملية الأمنية تمثل “بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية”، مؤكداً أنه لن يُسمح مجدداً لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج إطار القانون، وأن المؤسسات الأمنية النظامية هي الوحيدة المخولة بحفظ الأمن.

وحذر الدبيبة: “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشاً وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.

وانتقد الدبيبة ازدواجية مواقف بعض النخب السياسية، مشيراً إلى أن “من هاجم طرابلس سابقاً بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.

وأكد رئيس الحكومة تلقيه دعماً دولياً واسعاً لخطوات بسط الأمن، وأن المجتمع الدولي أدرك أن ما تقوم به الحكومة ليس صراع نفوذ بل فرض لسلطة القانون، مشيراً إلى توفير حماية شاملة للمتظاهرين السلميين دون تسجيل أي اعتقالات أو تجاوزات.

وفي إطار الجدل المستمر حول اعتماد الميزانية، وجه 113 نائباً خطاباً لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإلغاء جلسة اعتماد ميزانية التنمية.

وقال النواب في بيان صادر عنهم: “المجلس أقر في جلسته أمس تشكيل لجنة لدراسة مقترح الميزانية ووضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.

وبحسب البيان: “كان من الأجدر انتظار نتائج عمل هذه اللجنة قبل عرض المقترح مجددا”، مضيفاً أن “الجلسة رفعت رسمياً أمس، وأي انعقاد لاحق يتطلب دعوة رسمية وتوفر النصاب القانوني وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، وهو ما لم يتحقق في جلسة اليوم”.

وأكد البيان أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة لم يتجاوز 25 نائباً، وهو ما لا يعبر بأي حال عن إرادة المجلس أو تمثيله الواسع لكافة جغرافيا الوطن ومكوناته.

ووفقاً للبيان: “الملاحظات القانونية والفنية التي طرحت أمس على المشروع لا تزال قائمة، ولم يُتعامل معها”.

وطالب البيان باعتبار الجلسة المشار إليها غير قائمة من الناحية القانونية، وتنبيه المصرف المركزي إلى عدم تنفيذ أي قرارات أو إجراءات صادرة عنها.

واختتم البيان: “نأمل إصدار القرار المتعلق بتفعيل لجنة مراجعة مقترح الميزانية التي أقر تشكيلها، وتحديد موعد للجلسة القادمة في أقرب وقت ممكن”.