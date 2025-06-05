ليبيا: «الرئاسي» وحكومة الوحدة يتفقان على البدء في تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة

طرابلس ـ «القدس العربي»: في إطار الخطط التي سبق أن أسدل عنها الستار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وإعلانه عن عزمه إخلاء العاصمة الليبية طرابلس من كافة التشكيلات المسلحة، نقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اتفاق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

واستناداً إلى هذه القرارات، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في طرابلس.

وتشكل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: عضو عن وزارة الداخلية، وعضو عن وزارة الدفاع، وعضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وتجرى تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها. ونص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقاً للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون.

وفي وقت سابق، نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.

وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعماً لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزاً لثقة المواطن بالمؤسسات.

وفي السياق، رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبراً الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضماناً لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيماً.

وأبدى استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.

وجدد رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمناً دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.

ورحبت وزارتا الداخلية والدفاع، بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.

وأكدت الداخلية في بيانها، أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

وأشادت بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.

واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.

فيما أكدت كذلك وزارة الدفاع على التزامها الكامل بتنفيذ خطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء واجبها في حماية المواطنين، وفرض النظام العام، وإنهاء أي تمركزات خارجة عن مؤسسات الدولة الرسمية.

من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن “استغرابه” الشديد ورفضه لما وصفه بـ”الانفراد بالقرار” من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في طرابلس.

واعتبر في بيان، أن هذه الخطوات تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي ككل.

وانتقد اللافي توصيف المنفي لنفسه بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، مؤكداً أن هذه الصفة “تسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أو التصرف بموجبها”.

وشدد على أن مهام رئيس المجلس تقتصر على تمثيل القرار السياسي المتفق عليه داخل المجلس، ولا تشمل اتخاذ قرارات أحادية، خاصة في الملفات الأمنية ذات الطابع السيادي أو تلك التي تمس الأمن الوطني أو إعادة تشكيل المشهد العسكري بالعاصمة.

وأكد اللافي، بصفته ممثلاً للمنطقة الغربية، أن أي إجراء يخص هذه المنطقة الجغرافية “يجب أن يتم بالتنسيق معي”، رافضاً أي “تشاور أو توافق أحادي شكلاً ومضموناً”.

وأشار إلى أن هذه “الخطوات الأحادية” تأتي في وقت كانت تبذل فيه جهود لتطوير صلاحيات اللجنة المشتركة بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وتأمين مسار التهدئة. وحذر من أن ما صدر “يقوض هذا التوجه، بل يعطي مؤشرات خاطئة قد تعقد ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني، أو توظف كغطاء سياسي لمواجهات جديدة”.

وحمل اللافي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوات، والتي “من شأنها أن تفاقم التوتر داخل المنطقة الغربية، وتقوض مساعي الاستقرار وبناء الثقة بين المؤسسات”.وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت بدءاً من يوم 12 مايو الماضي، توترات أمنية في أعقاب مقتل قائد ما كان يسمى جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة.واستمرت المواجهات بين اللواء 444 وجهاز الردع على خلفية قرار صدر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحل الجهاز، مخلّفة قتلى وخسائر مادية، ثم عاد الهدوء النسبي للعاصمة بإعلان وزارة الدفاع في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار.وفي أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس، أصدر المنفي قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.