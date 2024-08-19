ليبيا: الرئاسي يقيل محافظ المصرف المركزي ومجلس النواب يرفض ويشير لقرار حله للسلطة التنفيذية

طرابلس ـ «القدس العربي»: تحركات مثيرة للقلق تجاه أكبر مؤسسة سيادية في البلاد وصراع على إدارتها ينذر بقرب انقسامها مجدداً، مصرف ليبيا المركزي الذي ظل لسنوات تحت إدارة نفس الأشخاص وتوحد شكلياً مؤخراً وعاد تحت جناح مجلس النواب الليبي، يهدد حالياً بالانقسام بسبب الصراع حول إدارته.

وقبل يوم واحد أعلن المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخاذه قراراً بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، وقال المجلس في بيانه إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

وطمأن الرئاسي بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفي إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكداً التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.

كما أكد ا أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قراراً بتعيين محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في قراراه 19 لسنة 2024 إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ وفقاً للتفاهمات السياسية التي خلص إليها الحوار الليبي ـ الليبي برعاية الأمم المتحدة والدول المعنية.

كما أصدرت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق قراراً بإيقاف العمل بقرار تكليف محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

وأقرت الرئاسة في تعميم على كافة المؤسسات السيادية استمرار العمل بقرار المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظاً للمركزي ومرعي البرعصي نائباً له.

وأرجعت الرئاسة في قرارها أسباب الإيقاف إلى مضي مدة تكليف الشكري بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن ما قرره المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر مرفوض.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية، والصديق الكبير هو المحافظ للمصرف المركزي استناداً إلى قرار مجلس النواب الأخير، وفق قوله.

وتابع رئيس مجلس النواب أن اختصاصات الرئاسي محددة حصراً، وأما تشكيل المناصب السيادية فيكون بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح عقيلة أن خطوة الرئاسي بشأن تغيير الكبير قد تكون سبباً في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية، على حد تعبيره.

وذكر عقيلة أن مجلس النواب قرر في الجلسة السابقة انتهاء السلطة التنفيذية، مضيفاً أنهم يعتبرونها فاشلة ويمكن تبديلها، بحسب قوله.

كما أشار عقيلة إلى الحاجة لسلطة تنفيذية توحد البلاد وتجري الانتخابات، مبدياً استعداد المجلس للحوار مع جميع الأطراف.

من جهته، أعلن المصرف المركزي أن الصديق الكبير عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مديري إدارات المصرف في مقره في طرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي تغييره.

وقال إن الكبير تابع عودة المنظومات وسير العمل مع مديري إدارات المركزي بعد الإفراج عن مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم يوم الأحد.

وهدد المصرف، الأحد، بتعليق أعماله بعد خطف أحد موظفيه، لكن بعد ساعات أعلن مقربون منه إطلاق سراحه. وأكدت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف، بعد ساعات من إعلان خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، صباح اليوم نفسه لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المصرف لمضايقات، إذ سبق وأفاد قبل أيام لتعرض المؤسسة وموظفيها وأنظمتها لتهديدات متزايدة، وناقش محافظ المصرف، الصديق الكبير، ذلك في لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والمبعوث الأمريكي لليبيا، ريتشارد نورلاند، اللذين أبديا دعمهما لعمل واستقرار المصرف المركزي.

وعلى خلفية تسريبات عن نية المجلس الرئاسي إقالة المحافظ، أعقبتها تحركات مسلحة وصفت داخل طرابلس، حذر نورلاند من مغبة المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا والتهديدات التي تطال المركزي.

وأوضح أن التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة، مؤكداً وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي مثل باقي المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.

وحذر المبعوث الأمريكي من أن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وأكد أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.

ومؤخراً، تدهورت العلاقات بين الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الذي ظهر قبل نحو شهر في لقاء جمعه لأول مرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رغم أن الأخير كان يصرح مراراً بأن محافظ البنك مُقال من منصبه ووجوده على رأس البنك أمر غير شرعي.