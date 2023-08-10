ليبيا..”القدس العربي” تحصل على ملاحظات النواب على القوانين الانتخابية والدبيبة يقول إن” زمن الحرب قد ولى” 

طرابلس- “القدس العربي”:

‬‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬ولم‭ ‬يستطع‭ ‬حتى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حسم‭ ‬الخلاف‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬تمريرها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬حيث‭ ‬تصاعدت‭ ‬المطالبات‭ ‬بوضع‭ ‬تعديلات‭ ‬وجدها‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬منطقية‭ ‬وتستدعي‭ ‬التعديل،‭ ‬فيما‭ ‬رجح‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬البرلمان‭ ‬للقوانين‭ ‬جاءت‭ ‬لاقتناعه‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬بنودها‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬حتى‭ ‬مصالح‭ ‬مرشحيه‭ .‬

ووسط‭ ‬الجدال‭ ‬الدائر‭ ‬حولها‭ ‬حصلت‭ ‬صحيفة‭ ‬القدس‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬ملاحظات‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬نفسه‭ ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬شرط‭ ‬اعتبار‭ ‬المترشح‭ ‬مستقيلاً‭ ‬بمجرد‭ ‬قبول‭ ‬ترشحه‭ ‬من‭ ‬المفوضية‭ .‬

ورأى‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الملاحظات‭ ‬المحالة‭ ‬أن‭ ‬تأهل‭ ‬الفائزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭ ‬ويستدعي‭ ‬التعديل،‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬المرشح‭ ‬حال‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬51٪‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬النواب‭ ‬بضرورة‭ ‬إلزام‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬

والملاحظة‭ ‬الأبرز‭ ‬والأهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالجدال‭ ‬السابق‭ ‬حول‭ ‬ازدواج‭ ‬الجنسية،‭ ‬حيث‭ ‬رأى‭ ‬النواب‭ “‬أن‭ ‬المترشح‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬لا‭ ‬يحرم‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الترشح،‭ ‬بينما‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬الأجنبية‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬محددة،‭ ‬وتحجب‭ ‬عنه‭ ‬النتيجة‭ -‬حال‭ ‬فوزه‭- ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تقديمه‭ ‬التنازل‭”. ‬

وحسب‭ ‬النواب،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المترشح‭ ‬الفائز‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تنازله‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬الأخرى‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬المتحصل‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬الثاني‭ ‬فائزاً‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬الأول،‭ ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬إعادة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬المتحصلين‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬الحكومة‭ ‬طالب‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬بأن‭ “‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لرئيسها‭ ‬وأعضائها‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬أو‭ ‬التشريعية‭”. ‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اعتبار‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬مجلس‭ ‬رئاسي‭ ‬جديد‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والأعلى‭ ‬للدولة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الملاحظات‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحديد‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والدولة‭ ‬بـ‭”‬اعتباره‭ ‬موكلاً‭ ‬بالقانون‭ ‬إلى‭ ‬المفوضية‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭”.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬جاهزيتها،‭ ‬يعد‭ ‬تعقيداً‭ ‬للإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬وتعطيلاً‭ ‬لسير‭ ‬العمل‭.‬

وأحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قانوني‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬6‭+‬6‭ ‬المكلفة‭ ‬بإعدادهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والأعلى‭ ‬للدولة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬جلسته‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬بمقره‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالله‭ ‬بليحق‭.‬

وفي‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬العضو‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬العرفي‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يريد‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬جولتين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50٪‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وأشار‭ ‬العرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يريد‭ ‬إلغاء‭ ‬شرط‭ ‬اعتبار‭ ‬المترشح‭ ‬مستقيلاً‭ ‬بمجرد‭ ‬قبول‭ ‬ترشحه‭ ‬من‭ ‬المفوضية،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬يظلم‭ ‬المترشحين‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

ولفت‭ ‬العرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يريد‭ ‬إلزام‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬ضروري‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سينتظر‭ ‬رد‭ ‬لجنة‭ ‬6‭+‬6‭ ‬على‭ ‬ملاحظاته،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬سيتخذ‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

والأربعاء،‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬ثلاث‭ ‬رسائل‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ83‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬بميدان‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬بثتها‭ ‬صفحة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬عبركم‭ ‬رسائل‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها،‭ ‬أولاً‭: ‬أقول‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬قد‭ ‬ولى‭ ‬بلا‭ ‬رجعة،‭ ‬ولن‭ ‬يرفع‭ ‬الليبي‭ ‬سلاحه‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الليبي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أبداً‭.‬ولفت‭ ‬الدبيبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فوهات‭ ‬البنادق‭ ‬لن‭ ‬تصوب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الأعداء،‭ ‬ولن‭ ‬تصرف‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحروب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وسنصرف‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمنح‭ ‬وبناء‭ ‬الجيش‭ ‬وعلى‭ ‬الشباب‭ ‬وربات‭ ‬البيوت‭ ‬والأمهات‭ ‬والمتقاعدين‭ .‬

أما‭ ‬الرسالة‭ ‬الثانية،‭ ‬بحسب‭ ‬الدبيبة،‭ ‬فهي‭ ‬أن‭ ‬معركة‭ ‬البناء‭ ‬والاستقرار‭ ‬هي‭ ‬المعركة‭ ‬الأساسية‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬نبذل‭ ‬فيها‭ ‬جهدنا،‭ ‬ونتحمل‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وأبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬هم‭ ‬نواة‭ ‬هذا‭ ‬الاستقرار،‭ ‬ولن‭ ‬يكونوا‭ ‬أجندات‭ ‬خارجية‭ ‬أو‭ ‬للفئوية‭ ‬الضيقة‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬ثالثة‭ ‬رسائله‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬فوق‭ ‬السياسيين‭.. ‬فوق‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬باعت‭ ‬ذممها‭ ‬للخارج‭ ‬واللاهثين‭ ‬وراء‭ ‬السلطة‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬دماء‭ ‬الليبيين‭.. ‬وفوق‭ ‬الإرادة‭ ‬الدولية‭.‬

وأردف‭: “‬أتوجه‭ ‬لليبيين‭ ‬بالكلمات‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬عبدالحميد‭ ‬البكش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬والتآخي،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطنون‭ ‬جميعهم‭ ‬جيشاً‭ ‬واحداً‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬ظروفهم‭ ‬وأعمارهم‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬القبيلة‭ ‬إلى‭ ‬القرى‭ ‬والأرياف‭ ‬والواحات‭ ‬الجميلة‭..‬‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭”.‬