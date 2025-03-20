ليبيا: اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة تختتم اجتماعاً في طرابلس لمناقشة القضايا الخلافية العالقة لإجراء الانتخابات

طرابلس ـ «القدس العربي»: قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن لجنتها الاستشارية أنهت اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بمناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.

وأوضحت في بيان مقتضب، الأربعاء، أن اللجنة اختتمت اجتماعها الخامس في طرابلس، الذي استغرق 3 أيام، مشيرة إلى أن اللجنة مكلفة بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات التنفيذ الفعال للانتخابات.

ونقل إعلام محلي ليبي عن مصدر خاص بأن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية في بعثة الأمم المتحدة قد أكدوا على عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة 6+6.

وأضاف المصدر أن اقتراح أحد الأعضاء بإمكانية عقد الانتخابات في بعض المناطق قد قوبل باستهجان ورفض من قبل جميع الأعضاء.

وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع الخامس، مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.

وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية، المشكلة من قِبل البعثة الأممية، في تقديم مقترحات ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات.

وتستند في عملها إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 الانتخابية.

وتتوقع أن تسهم المناقشات مع الجهات المعنية بالقوانين الانتخابية بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية، التي ستعتمد عليها البعثة في بلورة رؤيتها للعملية السياسية.

وتزامنًا مع انعقاد الاجتماع في طرابلس، أكدت رئيسة البعثة الأممية المتحدة، هانا تيتيه، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي برنت، أهمية الدعم الدولي المتماسك لدفع عملية الانتقال إلى الأمام، مع الحفاظ على الاستقرار.

وقالت إنهما بحثا نتائج لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين الليبيين، والجهات الفاعلة الدولية، والخطوات التالية للعملية السياسية، بما في ذلك المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لتأمين التقدم، ونقلت عن برنت دعم بلاده لجهودها والبعثة.

في شأن آخر، طالبت لجنة الأمن القومي في مجلس الدولة بالتسريع الفوري في تشكيل لجنة سيادية مشتركة، تضم ممثلين عن المؤسسات السيادية، لوضع آلية صارمة لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، وضمان اتخاذ التدابير الحازمة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت اللجنة رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي ذريعة، معتبرًا ذلك تهديدًا للأمن القومي والتغيير السكاني. وبعدما شددت على أن أمن ليبيا وهويتها غير قابلين للمساومة، حذرت من التهاون في التصدي لهذه الظاهرة، وطالبت باتخاذ تدابير حازمة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية.

كما دعت الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحمل مسؤولياتها في منع أي تغيير ديموغرافي مفروض، وحثت الشعب الليبي على الوحدة لحماية أرضه وهويته من المخاطر التي تهدد مستقبله.

وفي شباط / فبراير الماضي، أدلت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الستار عن تفاصيل مبادرتها لتشكيل لجنة استشارية والتي طرحتها سابقًا عبر مبعوثة البعثة بالإنابة حينها ستيفاني خوري، بهدف إيجاد صيغة توافق تقود إلى الانتخابات وتنهي الانسداد السياسي وتبسط الاستقرار.

وحسب مبادرة ستيفاني التي طرحت في منتصف ديسمبر الماضي، فإنها تهدف إلى توحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.

وتضم اللجنة الاستشارية، حسب إعلان البعثة سابقًا، ما لا يزيد عن 30 عضوًا، بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30٪، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة في ليبيا بتلك النسبة في أي حوار سياسي. وتتركز مهامها وفق نص المبادرة في التعامل المحدود مع النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خريطة طريق للانتخابات، ضمن إطار زمني محدد وقصير.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من مجلس الأمن، الذي أعطى الضوء الأخضر للمضي في تشكيل اللجنة، إلى أن أعلنت البعثة عن وضع اللمسات الأخيرة بعد فحص المتقدمين والإعلان عن المشاركين بشكل نهائي.

لكن قبل إعلانها عن تلك الأسماء، اشترطت البعثة إضافة إلى مهامها السابقة أن يكون دورها مقتصرًا على إصدار التوصيات، ولا تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.

في الرابع من شباط/ فبراير 2025، كشفت البعثة في بيان لها عن 20 اسمًا يمثلون أعضاء اللجنة الاستشارية، رغم أنها أعلنت سابقًا أنها ستتكون من 30 عضوًا.

ورغم تأكيدها أن اللجنة ليست بديلة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، فإن بعضًا من أعضاء الأخير أعربوا عن تحفظهم عليها وأبرزهم خالد المشري ومحمد تكالة اللذان توافقا على أن اللجنة “غير متوازنة ولا قيمة لها”.

وتواجه البعثة تساؤلات محلية بشأن عدم تحديد مدد زمنية معينة لعمل هذه اللجنة، وتوازن تشكيلة اللجنة، ما قد يُمثّل عائقًا أمام الأطراف المعنيّة للقبول بنتائجها ومخرجاتها.

ومنذ وصولها العاصمة طرابلس أجرت هانا تيتيه عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين ودوليين، في حين كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في وقت ماض، أن البعثة الأممية تعتزم إجراء حوار وطني بين الأطراف وممثلي الجهات الليبية الفاعلة.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين تيتيه ممثلة خاصة لليبيا، خلفًا لسلفها عبدالله باتيلي الذي تخلى عن المنصب بسبب عقبات اعترضت طريقه.