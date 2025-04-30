ليبيا: المجلس الرئاسي ومجلس النواب يدخلان في دائرة جدل جديدة بسبب «مراسيم» وحكومة حماد تهاجم الرئاسي

طرابلس – «القدس العربي»: جدل جديد يدخل إلى دائرة الخلافات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي، بعد إصدار الأخير مراسيم، اعتبرها مجلس النواب وحكومته خارجة عن نطاق اختصاصاته، فيما استنكرها بقية أعضاء المجلس الرئاسي قائلين إنها لم تصدر بإجماع.

والثلاثاء، أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.

كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.

وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.

من جهته، نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية، قائلاً: «نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعياً، ولا يمكن الانفراد به».

«أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، وهو والعدم سواء»، وفق تعبيره.

ورد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن «السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة»، معتبراً أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولاً على عمل السلطة التشريعية ومنعدماً».

وأضاف عقيلة، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيا أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب يمارس اختصاصه ولا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم».

وأوضح أن المُشرِّع هو من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وهو نفسه الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري.

وتابع أن المُشرِّع هو الذي من يعطي الصلاحيات ويسحبها، منوهاً بأن ذلك حدث بالفعل، فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين بموجب قانون المحكمة العليا الصادرة عام 1953 ثم سحبت منها مرة أخرى بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982 ثم أعيد لها هذا الاختصاص بموجب القانون رقم 17 لسنة 1994.

وقال عقيلة صالح إن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، معتبراً إياه أيضاً يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية، داعياً إلى مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي.

وشدد كذلك على أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية دون سواها، لافتاً إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يعنى بالرقابة على دستورية القوانين.

وهاجمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد المراسيم التي أصدرها الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها اعتداء على اختصاص مجلس النواب وأشارت إلى أن المراسيم لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل.

وقالت، في بيان، إن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية الأمر الذي سينتج عنه خلل وانقسام في سير مرفق القضاء الذي لا زال واحداً موحداً على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة.

وأضافت حكومة حماد أن الرئاسي استند إلى حكم الدائرة الدستورية التي أصبحت جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، سحب الاختصاص من الدائرة في نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة بشأن القانون نفسه لانعدام الولاية القضائية للدائرة الدستورية بمحكمة النقض.

وهاجمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قائلة إنه لطالما رفع شعارات رفض القرارات أحادية الجانب لكنه انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا صنفت باطلة ومعدومة.

واستطردت: «تكررت من رئيس المجلس الرئاسي هذه التصرفات كلما اقتربت الأطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة وخاصة السيادية منها، ويواصل استغلال ما مُنح للمجلس من تعامل دولي مرحلي ومؤقت، ويستخدم ذلك في تقويض المسارات التوافقية الوطنية كافة».

وترى حكومة حماد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني ويُعد والعدم سواء، محذرة من مغبة الممارسات الخاطئة للمجلس منتهي الولاية، والتي تقوض الجهود الوطنية المتواصلة لتوحيد المؤسسات السيادية، والساعية لتهيئة الظروف المناسبة لمسار وطني جامع.

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، واتهم المنفي في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس النواب بمحاولة الهيمنة المستمرة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع.