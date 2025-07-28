ليبيا: المشري يطعن في شرعية جلسة انتخاب رئاسة «الأعلى للدولة» وتحذيرات من تعميق الانقسام

طرابلس – «القدس العربي»: أعيد الخلاف على رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى واجهة القضايا المحلية المثيرة للجدل على خلفية عقد عدد من الأعضاء لجلسة انتخبوا فيها محمد تكالة مجدداً، وهو أحد المتنازعين على رئاسة المجلس، رئيساً للمجلس.

وفي إطار الصراع المحتد على رئاسته، أكد خالد المشري الذي يزعم هو الآخر شرعية رئاسته للمجلس بدعم من البرلمان، أنه باشر بتقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لإبطال جلسة مجلس الدولة وكل ما صدر عنها.

وقال المشري في تصريح صحافي، إن «الجلسة التي عقدت اليوم غير شرعية وخالفت النظام الداخلي لمجلس الدولة».

وأضاف: «لم يتم الإعلان عن الجلسة وفق الإجراءات المتبعة، مما حال دون تمكين عدد كبير من الأعضاء من حضورها».

وأردف المشري، أن «النصاب القانوني لم يكن مكتملًا، ورغم ذلك تم المضي في إجراءات انتخاب المكتب الجديد بشكل مخالف للوائح».

وعقب موضحًا أن «ما جرى يُعد خرقًا واضحًا للنظام الداخلي، ويمثل سابقة خطيرة في مسار عمل المجلس»، مضيفًا: «نرفض ممارسات فرض الأمر الواقع، ونؤكد على ضرورة احترام القانون والمؤسسات».

وأوضح المشري أن «ما حدث اليوم محاولة مكشوفة للالتفاف على الإرادة الحقيقية للأعضاء، ولن نصمت أمامها».

وختم داعيًا الجميع للعودة إلى طاولة التوافق، بعيدًا عن أساليب الإقصاء والانفراد بالقرار.

بعد انتخاب تكالة مجدداً

وانتُخب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله على 59 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، وذلك خلال جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس التي انعقدت صباح الأحد في العاصمة طرابلس.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة قد انطلقت صباح الأحد، بحضور 95 عضوًا وهو ما يزيد على ثلثي الأعضاء، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، في خطوة تشكّل محطة جديدة ضمن المسار السياسي القائم في البلاد.

وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد نيله ثقة أعضاء المجلس.

وأكد في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن الجلسة الانتخابية عكست التزام أعضاء المجلس بوحدته وإرادته الوطنية، مشددًا على دعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن، والتنمية، والازدهار، ويُترجم رغبته في إجراء انتخابات مباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعاً، حيث علق عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة الاستشاري قائلاً على حسابه في موقع فيسبوك: «صدرت بالأمس شهادة وفاة رسمية لمجلس الدولة بشقَّيه الحكومي والمعارض، وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في دفن مسار الحل عبر المجلسين، وفتح المسار الأممي أملاً في أن تُحقق ما حققته سابقًا في جنيف. شهادة الوفاة أنهت المجلس، بينما مجلس النواب باقٍ ويتمدد».

وفي سياق آخر، أدلى عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، بتصريحات مفصلة حول خلفيات ومجريات جلسة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الجهود التي قادتها لجنة الحوار جاءت بدافع وطني مستقل، لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو اصطفافات داخلية.

وقال إن أعضاء لجنة الحوار «تنادوا من تلقاء أنفسهم، وبوازع وطني خالص»، بهدف كسر الجمود الذي أصاب المسار التشريعي، ومحاولة تهيئة أرضية توافقية بين الأعضاء عقب توقف عمل اللجان الرسمية، مشيرًا إلى أن التحركات استهدفت خلق مناخ توافقي يحترم مبدأ الشفافية ويضمن التمثيل المتوازن داخل المجلس.

وأوضح ونيس أن اللجنة باشرت عملها مطلع تموز/يوليو الجاري، وحددت في البداية يوم 9 حزيران/يوليو لعقد الجلسة، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى 23، ثم إلى 27 تموز/يوليو، استجابةً لمطالب بعض الأعضاء بإتاحة مزيد من الوقت للتشاور.

وتابع: «كنا مصرّين على عقد جلسة تتوفر فيها ضمانات أساسية، أبرزها حضور ثلثي الأعضاء، واختيار مكان محايد، ورئاسة محايدة للجلسة، إلى جانب الاتفاق على سجل انتخابي واضح، وضمان تمثيل متوازن للجميع».

وشدد على أن تلك الشروط «ليست للمناورة»، وإنما لضمان منافسة نزيهة ومتساوية للجميع دون إقصاء.

وفيما أشار إلى محاولات لاحقة من بعض الأطراف «لتوظيف نتائج الجلسة سياسيًا»، أكد ونيس أن اللجنة لم تكن على اتصال بالحكومة في طرابلس في أي مرحلة من مراحل الترتيب، مضيفًا: «لم نطلب تدخلاً من أحد، وإذا حاولت أي جهة سياسية استثمار ما حدث، فذلك خارج عن نطاق مسؤوليتنا».

كما أكد أن المجلس وجه رسالة رسمية إلى لجنة الترتيبات الأمنية لإعلامها بمكان الجلسة، لكنه فوجئ ـ بحسب قوله ـ بالحشد الأمني الكثيف، دون أن يكون ذلك بطلب من اللجنة أو بتنسيق معها.

وفي سياق آخر، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن تصويت مجلس الدولة هو مسرحية هزلية من إخراج عبد الحميد الدبيبة.

ووصف، في تصريحات صحافية، جلسة مجلس الدولة الأحد بالمسرحية مكررة للمسرحية السابقة بفوز محمد تكالة برئاسة المجلس.

وأضاف العرفي: «ما زال مجلس الدولة منقسماً، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون شريكاً حقيقياً لاستكمال التفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الدولة».

وأكد أن سبب هذه الانقسامات هو المخرج عبد الحميد الدبيبة الذي كان أول شخص يبارك لمحمد تكالة برئاسة المجلس.

وتابع: «هذه المسرحية لا تنطلي على الليبيين، ومجلس النواب سيواصل مشواره بناء على ما تم الاتفاق عليه في السابق مع مجلس الدولة».

وفي السياق، علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه «مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له في التأثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد»، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل. وقال الشبلي في تصريح صحافي: «القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس».

ودب الانقسام داخل صفوف المجلس الأعلى وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ أغسطس 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وكان تكالة قد أطلق مبادرة الشهر الماضي قال إنها تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، لكن المشري لم يتفاعل معها باعتباره الأحق برئاسة المجلس.