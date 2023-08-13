ليبيا.. المنفي وتكالة يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

طرابلس: بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، مع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المنفي لمقر المجلس الأعلى بطرابلس، مهنئا تكالة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن اللقاء “تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، وسبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا، وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال”.

ولجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة أعلنت في 6 يونيو/ تموز الماضي وصولها لقوانين انتخابية تتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لحل أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

والجمعة، أكد تكالة، ضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة أمام عدد من المسؤولين والأعيان والمشايخ وممثلي القبائل والأهالي في مدينة الخمس (غرب)، في أول زيارة يجريها تكالة إلى مسقط رأسه عقب توليه رئاسة المجلس (نيابي استشاري) إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، تجرى كل عام لتولي المنصب.

(الأناضول)





