ليبيا: المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية التطورات الأمنية والسياسية في طرابلس- (تدوينة)

طرابلس: بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، اليوم الأربعاء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ، “هانا تيتيه” آخر التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تثبيت الهدنة المعلنة وضمان وقف إطلاق النار، من خلال دعم الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، حسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس.

وناقش الطرفان، خيارات متعددة للخروج من الانسداد الحالي استئناسا بمخرجات اللجنة الاستشارية، بهدف بلورة رؤية توافقية، ودفع العملية السياسية نحو مسار مستقر وشامل، بما يضمن الوصول إلى انتخابات وطنية على أسس دستورية وقانونية واضحة.

(د ب ا)