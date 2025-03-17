ليبيا: النقاش يتجدد حول قضية آمر الشرطة القضائية بعد شهر من إطلاق سراحه في إيطاليا وتساؤلات حول العلاقات بين البلدين

طرابلس – «القدس العربي»: رغم مرور أكثر من شهر على إطلاق السلطات الإيطالية سراح آمر الشرطة القضائية في ليبيا المدعو أسامة نجيم، المتهم بالتورط في تعذيب المعتقلين، وإصدار أوامره بالاعتداء عليهم جنسيًّا وبالضرب حتى الموت، فإن القضية مازالت محط جدل ونقاشات، خاصة فيما يتعلق بتأثير إطلاق سراح نجيم على العلاقات بين السلطات الليبية والإيطالية.

وأثار اعتقال نجيم يوم 18 كانون الثاني/يناير وإطلاق سراحه وترحيله على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية إلى طرابلس خلال 96 ساعة فقط، ردود فعل وانتقادات حادة على المستويات السياسية والقضائية والإعلامية، وصلت إلى قرار النيابة العامة في روما التحقيق مع ميلوني ووزرائها بشأن تعاملهم مع القضية، وقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن عدم التزام إيطاليا بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نجيم، هذا فضلًا عن العديد من طلبات الإحاطة البرلمانية المقدمة من قبل جميع قوى المعارضة الإيطالية.

ومؤخراً، أثارت منظمة العفو الدولية على لسان متحدثتها، أنلييزي بالداتشيني، القضية مجدداً قائلة إن «ليبيا لا تزال بلداً خطيراً للمهاجرين، والفرصة كانت متاحة لإيطاليا لمحاكمة قادة المليشيات، ولكنها اختارت إطلاق سراح أسامة نجيم».

وقالت بالداتشيني، خلال جلسة بمجلس النواب الإيطالي: «لا توجد خطط لمحاكمة قادة المليشيات الأقوياء في ليبيا أمام العدالة في ليبيا على أفعالهم، ومن الضروري اتباع آليات العدالة الدولية، لكسر حلقة الإفلات من العقاب»، بحسب موقع مهاجر نيوز.

وتابعت: «الفرصة كانت متاحة لإيطاليا للقيام بذلك، وكان عليها أن تفعل ذلك، عندما ألقي القبض على أسامة نجيم المصري في تورينو»، مضيفة أنه «بدلاً من ذلك، اختارت إيطاليا إطلاق سراحه وإحضاره إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة».

وأشارت بالداتشيني، إلى أنه «من المؤلم رؤية كيف أن إيطاليا لم تفشل فقط في ضمان تقديم شخص يلعب دوراً أساسياً في العنف ضد المهاجرين إلى العدالة، بل إنها تواصل عدم النظر في طرق وأساليب التعاون مع ليبيا».

وختمت موضحة أن «ليبيا لا تزال بلدًا خطيرًا للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر، والأعمال الوحشية الفظيعة ضد المهاجرين تشكل في الواقع سياسة دولة».

وفي السياق ذاته، تقول جريدة بوليتيكو الأمريكية إن قضية آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، أسامة نجيم، قد خلقت اختبارات جديدة أمام العلاقة بين رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والسلطات في ليبيا.

وفي تقرير نشرته الجريدة، الإثنين، قالت إن قرار روما إطلاق نجيم بعد 24 ساعة تقريباً من احتجازه في مدينة تورينو، الذي وصفته بالغامض، يعد خطوة إلى اختبار مساءلة رئيسي للعلاقات بين روما وليبيا، وتبعث رسالة خاطئة مفادها أن بعض الدول تتمتع بدرجة أعلى من الحصانة.

وتابعت بوليتيكو أيضاً أن قضية نجيم تثير في الوقت نفسه تساؤلات خطيرة بشأن المدى الذي قد يصل إليه المسؤولون الإيطاليون في تقديم تنازلات وصفتها بالبغيضة بغرض حماية مصالحها في ليبيا.

وقالت إنه منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ظلت ليبيا مقسمة بين حكومات متنافسة موالية لتشكيلات مسلحة قوية، ما يجعل البلاد عرضة للنفوذ الأجنبي، خصوصاً النفوذ الإيطالي.

وحافظت إيطاليا على روابطها قديمة الأزل في ليبيا، وطورت عدداً من صفقات النفط الكبرى من خلال شركة إيني النفطية العملاقة، كما عملت مع قادة التشكيلات المسلحة للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وعملت ميلوني منذ تولي منصبها في العام 2022 على تعزيز تلك الروابط، ووقعت اتفاقية للغاز الطبيعي بقيمة 8 مليارات دولار في العام 2023، وأطلقت في العام 2024 استراتيجية لتعزيز النفوذ الإيطالي في إفريقيا، تحمل اسم خطة ماتي تيمنا بإنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني التي أصبحت دولة داخل الدولية والذراع الفعلي للسياسة الخارجية لروما في ليبيا.

وحسب الجريدة الأمريكية، فقد أثار القرار المفاجئ من قبل حكومة ميلوني، التي تحب أن ينظر إليها باعتبارها ذات موقف حاسم بشأن الجريمة المنظمة، غضباً واسعاً من قبل المعارضة والإعلام والنشطاء.

واتخذت قضية نجيم في 28 كانون الثاني/يناير الماضي ما وصفه التقرير بمنعطف درامي حينما أعلنت ميلوني أنها قيد التحقيقات من قبل القضاء الإيطالي للمساعدة في إطلاق نجيم وإعادته إلى ليبيا. كما واجهت اتهامات بإساءة استخدام منصبها، بسبب استخدام طائرة حكومية في عودة أمير الحرب.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أطلقت تحقيقاً، في العاشر من فبراير الماضي، يطالب الحكومة الإيطالية بتوضيح طريقة تعاملها مع نجيم وإطلاقه بدلاً من إرساله إلى لاهاي للمحاكمة.

ونقل التقرير عن مصدر ليبي طلب عدم كشف هويته، أن نجيم أصبح على وجه الخصوص وسيطاً عالي القيمة تسعى خلفه العواصم الغربية، ما غذى اعتقاداً لديه بأنه سيكون آمناً على الأراضي الأوروبية.

وأضاف المصدر نفسه أن أشخاصاً مثل نجيم، يريدون الذهاب لقضاء عطلاتهم الأوروبية والاستمتاع بأموالهم، وقد كشفت وثائق القضية أن نجيم قد دخل بريطانيا ويملك الوصول إلى حسابات بنكية في باركليز وإتش إس بي سي.

وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، إن اعتقال نجيم كان موضع ترحيب من قبل الليبيين الذين كانوا يأملون أن يؤدي اعتقاله إلى تحقيق المساءلة، وهو ما لم يحدث.

بدوره، اعتبر المهاجر السوداني لام ماجوك روي، الذي تعرض للتعذيب على يد نجيم، إن الإطلاق المبكر لنجيم يعكس نهج روما الناعم في تعاملها مع المسؤولين الليبيين. مضيفاً في تصريحات إلى بوليتيكو: «لقد جعلتني حكومة روما ضحية من جديد».

ويعتقد أحد الخبراء أن الحكومة الإيطالية كان بإمكانها استغلال قواعد السرية لإبقاء الأمر سراً.