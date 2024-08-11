ليبيا: الهدوء يسود شرق طرابلس بعد توقف الاشتباكات في تاجوراء- (تدوينة)

طرابلس: عادت الحياة إلى طبيعتها في شرق العاصمة الليبية طرابلس بعد عودة الهدوء إلى منطقة تاجوراء التي شهدت اشتباكات مسلحة على مدار اليومين الماضيين.

وذكرت قناة ليبيا الأحرار على موقعها الإلكتروني الأحد أن ذلك جاء بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة وإزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الساحلي وعودة حركة السير وأظهرت الأوضاع الأمنية استقرارا ملحوظا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس انتهاء حالة الطوارئ التي شهدتها المدينة عقب الاشتباكات التي اندلعت في منطقة تاجوراء السبت والجمعة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء بدء عمل فرقها الفنية في المناطق المتضررة من الاشتباكات، بما في ذلك القره بوللي والقويعة، وذلك لإصلاح الأضرار وإعادة شحنها بالتيار الكهربائي بشكل عاجل.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء اشتباكات شهدتها منطقة تاجوراء بين كتيبتي رحبة الدروع والشهيدة صبرية، وفق جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

واندلعت الاشتباكات على خلفية ما قالت كتيبة رحبة الدروع إنها “محاولة اغتيال” لآمرها بشير خلف الله، حسب ما أعلنت الكتيبة.

(د ب أ)