ليبيا: انتاج النفط يقترب من استعادة مستوياته الطبيعية

دبي – رويترز: قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أمس الخميس إنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ وصل إلى 1.22 مليون برميل يومياً أمس.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد و»المؤسسة الوطنية للنفط»، ومقرها طرابلس، الأسبوع الماضي إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.

وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات ارتفعت أمس إلى 1.217 مليون برميل يومياً من 1.158 مليون برميل يومياً أمس الأول.

وتقول المؤسسة إن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يومياً قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول.