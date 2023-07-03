ليبيا: انتخابات في غضون ثمانية أشهر وخريطة طريق جديدة بحكومة جديدة تلوح في الأفق

طرابلس – «القدس العربي»: تحصّلت «القدس العربي» على نسخة من خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتي تقضي بتشكيل حكومة موحدة.

وسيقدّم رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة خريطة الطريق التي جرى اقتراحها إلى مجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب خريطة الطريق سيُحدّد موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوماً 8 أشهر منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.

وتنص الخريطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخريطة، إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً.

ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائباً و15 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، على أن يصوت المترشحون ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين.

ووفقاً للخريطة سيكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوماً من تكليفه.

وقبل ذلك كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن خريطة طريق جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، تهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال، في تصريح تلفزيوني، إن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خريطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

وتابع المشري أنه إذا رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه يجب تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأن رئيسها الحالي عماد السايح صدرت ضده أحكام قضائية، وستتم مناقشة كل المناصب السيادية بين المجلسين.

وفي السياق، قال عضو مجلس الدولة، أحمد أبو بريق، إنه جار العمل على صياغة خريطة الطريق لتنظيم عمل الانتخابات وسيتم عرضها على مجلسي النواب والدولة.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه من المتوقع أن تصدر خريطة طريق الانتخابات الأسبوع الحالي أو الذي يليه بعد تحديد الحكومة المشرفة على الانتخابات ومواعيدها.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن الخريطة تحتوي على عدة بنود منها التحضير للانتخابات ووضع مواعيد انعقادها وضبطها بشكل قانوني بالإضافة إلى توحيد المؤسسات لتشرف على الانتخابات بنزاهة.

وتوقع أبو بريق عدم رفض خريطة الانتخابات لاعتمادها على قوانين، مشيراً أن القوانين الانتخابية جاهزة وتمت الموافقة عليها وبانتظار إصدارها من مجلس النواب .

وحول تسمية رئيس المفوضية من جديد، ختم عضو مجلس الدولة أنه تبقى اعتماد تسمية رؤساء المناصب والمفوضية.

وفي سياق مختلف، أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب أنه لا علم لها بأي خريطة طريق للانتخابات سيصدرها مجلس النواب والدولة الأسبوع المقبل وفقاً لتصريح خالد المشري.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أعربت عن استغرابها من أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري لم يطلع أعضاء المجلس على أي تفاصيل عن الخريطة رغم اجتماعهم به الأحد للمعايدة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد صرح بأن البلاد وصلت إلى مرحلة حاسمة في مسار إجراء الانتخابات، وأن انتهاء لجنة (6+6) من إعداد قوانين الانتخابات المكلفة بها فرصة لا يجب تفويتها، مشدداً على أن الوضع الحالي في ليبيا لم تعد هناك إمكانية لتحمله.

وبالأمس بدأت ملامح أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بسبب تمسك مجلس النواب بقراره السابق القاضي بإنشاء محكمة دستورية القرار الذي رفضه الأعلى للدولة سابقاً بشكل شديد وعلق لأجله التواصل مع النواب لأيام .

بدأت ملامح هذه الأزمة في 26 من حزيران/ يونيو الماضي، حيث قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة الإثنين بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2023 .

وأشار المجلس إلى أن الجلسة كانت رسمية مغلقة، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يعلن بليحق، في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع. كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت.

ونشر المجلس قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من الجدل المثار حول القانون، ومعارضة المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع القضائي.

وعلى إثر ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد، تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: “لقد فوجئنا في أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية”.

وأضاف: “نذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قِبلنا رقم 70/5 بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ”.