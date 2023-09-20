ليبيا: انتشال جثث ضحايا «دانيال» مستمر وسط ترقب لمعرفة مصير آلاف المفقودين

طرابلس – «القدس العربي»: يستمر عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب مدن الشرق الليبي في التصاعد يوماً بعد آخر مع الإعلانات المتكررة من قبل فرق الانقاذ بانتشال جثث وسط ترقب من الأهالي لمعرفة مصير ذويهم المفقودين الذين جرفتهم العاصفة إلى أماكن مجهولة ووعرة.

وبالأمس، أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس محمد كبلان، العثور على 51 جثة لضحايا العاصفة دانيال في ستة أودية في بلدية درنة. وعثر فريق المركز على 17 جثة في وادي العصاد، أخرج أربعة منها فقط، فيما لم ينجح في إخراج باقي الجثث لصعوبة التضاريس الجبلية، حسب تصريح كبلان خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، نقلته صفحة المركز على موقع فيسبوك.

وأضاف أن الفرق انتشلت 20 جثة في وادي لقي بالفتائح، وعثرت أيضاً على 14 جثماناً وسط الصخور في شواطئ وديان لوقى وشق الواتر وحلق البطوم في درنة، ونجحت في إخراج ثلاث جثث منها.

ولفت إلى أن فريقاً خامساً توصل إلى موقع به جثث عديدة في الساحل الشرقي بوادي درنة، لكن استخراجها يحتاج إلى عمليات حفر دقيقة في نطاق خمسة أمتار في كل الاتجاهات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الموجودة بمدينة درنة انتشال 198 جثة منذ بداية عملها في إطار المهمة التضامنية إثر الإعصار المدمر الذي ضرب المنطقة. وحتى مساء الثلاثاء، تم انتشال 61 جثة خلال يوم واحد بمدينة درنة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثثهم، منذ بداية مهمتهم التضامنية، إلى 198 جثة، وفق ما أشار إليه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية أمس الأربعاء.

وزارة الصحة: 4 آلاف قتيل

ووفق وزارة الصحة، فقد وصل عدد القتلى إلى قرابة 4000 شخص، بالإضافة إلى إحصاء الآلاف من المفقودين، وذلك حتى الإثنين. وتتضارب هذه الأرقام مع أرقام أخرى، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفاً و300 شخص في مدينة درنة فقط.

وأضاف أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا. وأضافت: “من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين”. وشمل عدد الوفيات أجانب من جنسيات مختلفة، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 406 مهاجرين غير شرعيين على الأقل لقوا مصرعهم في مدن شرق ليبيا جراء الفيضانات العارمة والسيول التي صاحبت مرور العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ أربعة آلاف شخص تقريباً.

وذكرت، في بيان الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أن 406 مهاجرين لقوا حتفهم جراء العاصفة دانيال بينهم 250 مصرياً و150 سودانياً، مشيرة إلى أن ستة مواطنين من بنغلاديش من بين المفقودين حتى الآن. كما لفتت إلى معلومات تفيد بتسجيل 150 حالة تسمم بسبب تلوث مياه الشرب، مع تسجيل 55 حالة إصابة لأطفال بسبب تلوث المياه في مدينة درنة وحدها.

وقدرت منظمة الهجرة الدولية في وقت سابق، أن ما يقرب من 40 ألف شخص نزحوا في شرق ليبيا، بينهم 30 ألفاً في مدينة درنة وحدها، فيما جرى تحويل عدد من المدارس إلى ملاجئ موقتة لاستقبال العائلات النازحة في المناطق المتضررة. ولفتت إلى أن الجسور المدمرة والطرق المقطوعة تعيق بشكل كبير سلاسل توريد الغذاء المحلية، والوصول إلى المحال التجارية، ما تسبب في نقص الغذاء.

ولفتت إلى مخاوف متنامية بشأن أزمة إنسانية أخرى قد تشهدها المناطق المتضررة بسبب تكدس أعداد كبيرة من الجثث تحت الحطام والمباني المهدمة. كما تزداد المخاوف من انتقال الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي.

وتقترب ليبيا من موسم الأمطار، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة. وأكدت المنظمة الحاجة الملحة لتوفير مساعدات طبية فورية وأكياس جثث للدفن؛ بالنظر إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية للخدمات الصحية، لافتة إلى وجود أربعة مراكز رعاية صحية أولية فقط في درنة، ومستشفى واحد عامل، ما يرفع الحاجة إلى الإمدادات والمعدات والأدوية الطبية، فضلاً عن العاملين الطبيين.

وذكرت منظمة الهجرة أن فرق الإغاثة التابعة لتسع وكالات من الأمم المتحدة تواصل العمل على الأرض في المدن المتضررة جراء الفيضانات، مع توصيل مساعدات طارئة ومواد إغاثة منقذة للحياة على الرغم من التحديات التي تعوق الوصول إلى المناطق المنكوبة. وأعلنت مزيد الدول، بينها فرنسا وكندا والولايات المتحدة، تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية ومواد إغاثة طارئة للمتضررين في المدن المنكوبة شرق ليبيا، إلى جانب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية.

مجلس الدولة يطالب بتحقيق دولي

وفي السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة بإجراء تحقيق دولي في كارثة درنة جراء العاصفة دانيال، داعياً إلى الأخذ في الاعتبار مطالب أهالي المدينة التي أعلنوها خلال تظاهرة الإثنين الماضي. جاء ذلك بعد جلسة طارئة يوم الأحد الماضي بخصوص الكارثة، اتفق أعضاء المجلس خلالها على عدة مطالبات أوردها بيانه المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس في موقع فيسبوك الأربعاء.

وطالب مجلس الدولة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلَّفت دماراً هائلاً، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بشأن إعلان درنة مدينة منكوبة، بما يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، ويكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل المدينة من أهل الدراية والاختصاص، يجري اختيارهم بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.

وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وحصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.

وحث على الإسراع في توفير الإمكانات اللازمة للرعاية الصحية بالمدينة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة بهذا الشأن، على النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين ليتخطوا محنتهم وتتعافى نفوسهم، وطالب بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.

وخلال تظاهرة الإثنين الماضي، رفع أهالي درنة قائمة من 16 مطلباً، تضمنت الدعوة إلى البدء الفعلي لإعادة تعمير درنة، وتنظيم مؤتمر دولي من أجل دعم هذا الهدف، وتكليف مجلس بلدي من الكفاءات من أبناء المدينة، ومراقبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أوجه الصرف في عملية إعادة الإعمار.

وأطلقت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء، موقعاً خاصاً لتقديم بلاغات المفقودين جراء الإعصار دانيال في المنطقة الشرقية عامةً ومدينة درنة خصوصاً. ويهدف الموقع إلى تسهيل عملية تلقي البلاغات، ومساعدة الجهات المختصة في جهود البحث والإنقاذ، وفق بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك.

ويشير الموقع إلى أن إجمالي عدد المفقودين جراء الإعصار بلغ 2213 شخصاً، كما يتضمن نموذجاً لتقديم البلاغ. وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء.

دمار شامل

ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن الإعصار المتوسطية دانيال المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.