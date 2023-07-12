ليبيا.. باتيلي يحث على “تبنّي التشاور” تمهيدا للانتخابات

طرابلس: حث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، الأطراف السياسية والأمنية في البلاد على تبني مشاورات شاملة تمهيدا لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المجلس.

وأكد باتيلي في تغريدة له على تويتر، أنه “استعرض مع المنفي مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا”.

وقال: “أثنيت على النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي والذي يقدم مثالا يحتذى به في المسارات الأخرى”.

وأضاف باتيلي: “أحث جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على تبني المقاربة التشاورية الشاملة تمهيدا لإجراء انتخابات وطنية نزيهة”.

وعن اللقاء ذاته أصدر “الرئاسي الليبي” بيانا قال فيه، إن لقاء المنفي وباتيلي “تناول الخطوات المنجزة من قبل الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.

وأشاد المبعوث الأممي، وفق البيان، “بأهمية قرار تشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

والخميس الماضي، أصدر الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط.

وينص القرار الذي رحب به سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا على أن يترأس اللجنة المنفي وبعضوية (17) آخرين يمثلون أطراف النزاع الليبي.

وفي ذات الإطار أعلنت روسيا دعمها ” لقرار تشكيل اللجنة المالية الليبية لتنظم الإنفاق العام وتعزز الشفافية بمشاركة كل الأطراف”.

ذلك جاء على لسان سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا إدار أغانين خلال لقائه الأربعاء، في طرابلس محمد المنفي وفق بيان للرئاسي.

ونقل البيان الليبي عن السفير تجديده “دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمنفي للمشاركة في قمة روسيا – إفريقيا المقرر عقدها في نهاية يوليو/تموز الجاري”.

وترعى البعثة الأممية لدى ليبيا حوارا بين الليبيين للوصول لانتخابات في 2023، تُفضي إلى إنهاء الأزمة الحالية في البلاد.

(الأناضول)