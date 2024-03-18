ليبيا: باتيلي يقود مشاورات لإقناع الأطراف الدولية والمحلية بمبادرته

طرابلس – «القدس العربي»: يقود المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، سلسلة مشاورات لإنعاش الاقتناع الدولي والمحلي بمبادرته التي أطلقها في وقت سابق ولم يتمكن من إقناع الأطراف السياسية بها والتي تقضي بجمع أطراف النزاع على طاولة خماسية واحدة.

المشاورات باتيلي جاءت في أعقاب استضافة جامعة الدول العربية في مقرها في القاهرة اجتماعاً ثلاثياً ليبياً، جرى خلاله الاتفاق على بند أساسي يطالب به باتيلي نفسه وهو وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وهو ما اعتبره كثيرون إعلان فشل لمبادرة باتيلي.

وخلال لقائه السفير الألماني، شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة الانخراط المستمر لجميع الأطراف الليبية الفاعلة للتغلب على الجمود الذي طال أمده، وفق تغريدة عبر منصة إكس.

وعلاوة على السفير الألماني، التقى باتيلي الأحد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الذي أمد دعم المجلس الرئاسي مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للتقدم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون، في حين جدد باتيلي دعم البعثة الأممية جهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن مناقشات اللافي وباتيلي تمحورت حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث بحثا حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وبشكل عام، لم يبد المجلس الرئاسي ولا الحكومة في طرابلس أي اعتراض على مبادرة باتيلي، بل رحب نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بأي مبادرة سياسية جامعة في إطار البعثة الأممية تمكن من إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي كضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد، خلال لقائها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، السفير ريتشارد نورلاند.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، بحث نائبا رئيس المجلس الرئاسي والمبعوث الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان نورلاند، قد تحدث عن إمكانية تشكيل حكومة تصريف أعمال وذلك كحل للأزمة السياسية في البلاد، كما دعا إلى ضرورة ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً دعم بلاده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال لقائه رئيسها عماد السايح.

وقال المبعوث الأمريكي عند لقائه الدبيبة إنهما ناقشا ضرورة التعامل مع قضايا جادة تتعلق بالموازنة والأمور المالية، مشدداً على أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل بنَّاء، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال. وأكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم أيضاً الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية، والحفاظ على سيادة ليبيا، والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات موازنة شفافة ومستدامة.

وقبل أيام، عقدت جلسة حوارية ليبية في العاصمة المصرية (القاهرة)، بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ودعا الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عقد هذه الجلسة، السبت، بهدف تيسير الحوار الليبى – الليبى، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأشارت الجامعة العربية في بيان إلى الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأقر الحاضرون بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وحسب نص البيان، فقد جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. وسبق أن أعلن مصدر برلماني أن اجتماع القاهرة الثلاثي خلص إلى الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. وأشار مصدر صحافي إلى الاتفاق بين القادة الثلاثة أيضاً على تغيير شاغلي المناصب السيادية وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد القوانين، ومراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أخيراً، وخلق توافق أكبر عليها. ويعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أشد الرافضين لمبادرة باتيلي بهذه الصيغة مشترطاً إما استبعاد الدبيبة أو مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وهو الاجتماع الذي عولت عليه البعثة الأممية ليقود إلى حل يؤدي إلى الانتخابات.