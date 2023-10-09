ليبيا: بسبب عودة وزير الدفاع الأسبق… مواجهات مسلحة واتصالات مقطوعة على بنغازي منذ أيام والبعثة الأممية تعبر عن قلقها

طرابلس ـ «القدس العربي»: تشهد مدينة بنغازي منذ ثلاثة أيام مواجهات تكتمت عليها القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بل قاموا بقطع الاتصالات عن المدينة ضماناً لعدم تسرب أي أخبار حولها، وقد اندلعت هذه الاشتباكات على إثر عودة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي إلى المدينة.

وبالتزامن مع تلك المواجهات، انقطعت الاتصالات في المدينة، وتضاربت الأنباء حول مصير البرغثي، إذ تحدثت مصادر عن اعتقاله من قبل عناصر تابعة للواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 115 التابعين لقوات حفتر، بعد محاصرة منزله، بينما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.

وفي هذا السياق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات بالمدينة.

وقالت البعثة، في بيان، الإثنين، إنها تتحرى عن صحة التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين، داعية المنخرطين في الاشتباكات إلى ضرورة احترام التزاماتها بحماية المدنيين.

وطالبت البعثة السلطات في شرق ليبيا بإعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مضيفة أن الحصول على المعلومات ومشاركتها من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.

وأبدى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الإثنين، استغرابه عن ما ورد في بيان البعثة الأممية في ليبيا بوصفها اشتباكات منطقة السلماني المحدودة لساعات بالاشتباكات المستمرة.

وقال حماد، في بيان، إن عملية أمنية محدودة ضد مجموعة تخريبية لمدة ساعتين مساء يوم الجمعة حولتها البعثة الأممية إلى اشتباكات مستمرة، وهذا أمر غريب.

واستنكر رئيس الحكومة الليبية ما جاء في بيان البعثة الأممية، مؤكدًا أن ما ورد غير صحيح، داعيًا إلى الحرص على نقل الحقيقة، حيث لديهم مكتب في بنغازي يمكنهم التحقق منها.

ولفت حماد، أن البعثة دائماً تقع في مغالطات وتتسرع في نشر بيانات ثم تعتذر بعد ذلك، وهذا أصبح محرجًا.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أمس الإثنين، النائب العام بإجراء “تحقيق عاجل” في الأحداث المسلحة التي تجري في مدينة بنغازي منذ يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي أعربت فيه البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها بسبب الوضع في المدينة، واستمرار انقطاع الاتصالات فيها.

وقال، خلال ندوة نظمتها وزارة المواصلات في حكومته أمس الإثنين: “لقد تلقينا تقارير تفيد بوقوع مواجهات مسلحة في بنغازي وانقطاع شبكات الاتصالات تماماً، ما أدى إلى عزل المدينة عن باقي العالم”.

وأكد الدبيبة أهمية فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث المسلحة بهدف حماية المدنيين في بنغازي. وقال: “أحداث كهذه لا تهدد فقط حياة مواطنينا وسلامتهم، بل تمس وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي”. وأضاف أن “بنغازي تشهد أحداثاً استثنائية من مواجهات مسلحة داخل الأحياء السكنية، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين العزل للخطر في تلك المدينة”.

وأكد إعلام محلي نقلاً عن مصادر خاصة من منطقة السلماني ببنغازي، استمرار الانتشار الأمني بالمنطقة من قبل قوات حفتر.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة ليل الجمعة الماضية، خلفت جرحى في صفوف المواطنين وخسائر مادية في الممتلكات الخاصة من المساكن والسيارات، مشيرة إلى أن قوات حفتر أطلقت حملة اعتقالات بالمنطقة.

وشهد حي السلماني الشرقي وتحديداً منطقة أرض السلاك وشعبية 602 المكتظة بالسكان، اشتباكات إثر عودة وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي إلى المدينة.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكر مرافق البرغثي عبد السلام سالم للأحرار أن الهجوم على منزل العميد كان من قبل مليشيات مدججة بالسلاح تتبع مباشرة لأبناء حفتر، قامت بالرماية مباشرة على أحياء سكنية بها مدنيون دون سابق إنذار، طبق قوله.

واستغرب سالم عدم حضور الشرطة العسكرية لإحضار المهدي البرغثي من منزله إذا كان مطلوباً بالفعل.

ووفق المصادر، فقد جرى خلال الاشتباكات استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة إلى جانب تعرض عدد من حراس البرغثي وآخرين إلى الاعتقال.

كما أعلنت مصادر إعلامية موالية لحفتر انتهاء ما سمتها عملية أمنية، استهدفت ما وصفتها بـ”خلايا أمنية” في المدينة، في إشارة إلى المرافقين للوزير الأسبق المهدي البرغثي.

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من عائلة البرغثي أن عودته لبنغازي كانت في إطار سلمي، نافيةً صحة ما نشره إعلام موالٍ لحفتر بدخوله للمدينة ضمن مجموعات مسلحة.

وأضاف مرافق البرغثي، أن عودته كانت بالتنسيق مع بعض مشايخ القبائل بالمدينة وتوقيع محضر اتفاق معهم وذهابهم لما يعرف بـ”القيادة العامة” والاتفاق معها، وفق قوله.

وأشار مرافق البرغثي إلى أن اتفاق عودة المهدي جاء بعد ترحيب من قبل حفتر إثر ذهاب المشائخ له في مقرة بالرجمة، وفق تعبيره.