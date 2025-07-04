ليبيا: بعد التوافق بين الشرق والغرب على الاتفاقية البحرية مع تركيا… مسؤولون يونانيون يستعدون لزيارة طرابلس وبنغازي

طرابلس – «القدس العربي»: تزامناً مع التوافق بين أطراف الصراع في ليبيا على تمرير الاتفاقية الليبية التركية وطرحها للتصديق عليها في البرلمان، تتصاعد الخلافات بين أثينا وأنقرة حول الاتفاقية مجدداً حيث وصفتها بروكسل بغير القانونية، في وقت حشدت فيه اليونان مواقف الدول الأوروبية ضد التصديق على الاتفاق وتمريره.

ويرى مراقبون أن الموقف الليبي من الأزمة مع اليونان كان لحظة التحام نادرة في بلد يعيش على وقع انقسام بين حكومتين، إحداهما الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والأخرى في بنغازي برئاسة أسامة حماد.

ويستعد وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، لزيارة كل من طرابلس وبنغازي، يُرجَّح أن تكون غذاً الأحد.

ووفق وسائل إعلام يونانية فإن وزير الخارجية والهجرة سوف يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وفي شرق ليبيا، سيلتقي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتزامناً مع الحديث عن الزيارة، فقد نفى وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جرابيتريتيس، نية أثينا التدخل المباشر أو شراء النفوذ في ليبيا على الرغم من النشاط التركي هناك، مؤكداً تمسك بلاده بالمنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط والدفاع عنها بالقانون الدولي مع الاستثمار في الدبلوماسية متعددة الأبعاد لحماية مصالحها الاستراتيجية.

وقال في مقابلة صحافية مع موقع ديريكت اليوناني، الخميس، إن اليونان لن تدخل أبدًا في منطق المزايدات في ليبيا، مشددًا على أن بلاده تظل شريكًا موثوقًا، وتدافع بحزم عن القانون الدولي، وتستثمر في دبلوماسية متعددة الأبعاد من أفريقيا إلى بحر إيجه.

وبشأن التطورات في ليبيا والنزاع حول المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط، قال جرابيتريتيس إن اليونان لم تتخلَّ عن هذه المنطقة الحيوية، مضيفاً أن «تركيا نشطة جدًا في ليبيا وبشكل أوسع في أفريقيا، وتنتهج سياسة توسعية واضحة، لكننا لم نتخلَّ قط عن ليبيا؛ بل على العكس، نجحنا في استعادة علاقتنا، مفعلين جميع القنوات مع الجانبين. قريبًا جدًا، سأزور شرق ليبيا وغربها».

كما أكد جرابيتريتيس، أن اليونان شريك موثوق، وقال إن أثينا لن تشتري النفوذ في ليبيا.. لن تدخل اليونان أبدًا في منطق المزايدة وشراء النفوذ.. نحن متمسكون بمبادئنا ولدينا العديد من السهام في جعبتنا».

وعن مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، قال لولايته إنها سيئة السمعة لا أساس لها، وباطلة، ومخالفة للقانون الدولي. ومهما كان الموقع عليها، فهي لا تنتج أي أثر قانوني.

أما عن قضية الهجرة غير القانونية وزيادة التدفقات من شرق ليبيا، فأشار الوزير اليوناني إلى أبعادها الجيوسياسية الأوسع، كاشفاً عن خطة يونانية جديدة للتصدي لتدفقات المهاجرين غير القانونيين القادمين إلى الأراضي اليونانية.

وقال جرابيتريتيس، إن كل أفريقيا جنوب الصحراء تعاني من صراعات، وعدم الاستقرار يغذي الممر الجنوبي. اتخذت اليونان قرارات صعبة، خاصة في مراقبة الحدود. البحر مفتوح، ولا نريد المخاطرة بحياة البشر، لكن سياستنا تؤتي ثمارها حتى الآن.

وأضاف أنه سيثير موضوع الحدود البحرية مع السلطات الليبية، وقال «سأطلب من الجانبين بدء مناقشات جوهرية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة».

وقال جرابيتريتيس: «قريبًا جدًا سنعلن عن إنشاء حدائق بحرية في أيونيا وبحر إيجه الجنوبي. إنها مبادرة بيئية كبرى ستترك أيضًا بصمة جيوسياسية. نعلم أن هذه الإجراءات ستستفز ردود فعل من الدول المجاورة، لكن اليونان لن تبقى مكتوفة الأيدي».

ويعود الخلاف بشأن الحقوق البحرية في شرق المتوسط إلى العام 2019 مع توقيع حكومة الوفاق الوطني وقتها مذكرة تفاهم بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة مع أنقرة، تزعم أثينا أنها تتجاهل حقوقها في موارد الطاقة بالمنطقة.

وترى اليونان أن مذكرة التفاهم لا تعترف بالجزر التابعة لها في شرق المتوسط كمنطقة اقتصادية خالصة، خلافًا لقانون البحار الذي لم تصادق عليه أنقرة، وهو ما تعتبره أثينا سابقة قانونية في المنطقة.

وردًا على التحركات التركية، وقعت أثينا اتفاقًا بحريًا منافسًا مع القاهرة. وتتداخل المناطق البحرية لكل من مصر وليبيا واليونان وتركيا، ما يزيد من تعقيد الوضع في منطقة شرق المتوسط.

وعلى الرغم من رفض الأطراف في شرق ليبيا مذكرة التفاهم الموقعة بالعام 2019، إلا أن تقارير إعلامية يونانية كشفت، بداية حزيران/يونيو الماضي، استعداد الحكومة المكلفة من مجلس النواب إقرار الاتفاقية بعد تقارب دبلوماسي مع أنقرة.

أما الخلاف الحالي، فقد تصاعد بين ليبيا واليونان مؤخراً بسبب تحركات يونانية باتجاه التنقيب؛ حيث استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية السفير اليوناني، نيكولاس غاريليس، على خلفية ما وصفتها بـ «لخطوات الأحادية» التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأبلغت الخارجية الليبية السفير اليوناني استنكار حكومة الوحدة لتلك الخطوات التي تعد مخالفة للقانون الدولي للبحار وانتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية لليبيا، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحفظ حقوقها القانونية في تلك المناطق.

وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها «إجراء احترازي» لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدًا أنها ستكون «بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى»، مضيفًا: «لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا».

كما أعربت حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، في وقت سابق، عن رفضهما القاطع لطرح اليونان عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، معتبرين أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن نطاقها البحري وحقوقها السيادية التي لم يجرِ ترسيمها بشكل نهائي بعد.