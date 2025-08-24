ليبيا تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات العربية نموا في 2025

إسطنبول: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، أن ليبيا تصدّرت قائمة أسرع الاقتصادات العربية نموا لعام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ 17.3 في المئة، وذلك استنادا إلى بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوزارة، أن هذا النمو يأتي مدفوعا بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتشجيعه، ودفع عجلة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبحسب بيانات صندوق النقد، التي أوردتها وزارة الاقتصاد الليبية، جاءت جيبوتي، في المرتبة الثانية عربيا، بنسبة نمو 6 في المئة، تلتها موريتانيا 4.4 في المئة، ثم الإمارات والصومال بنسبة 4 في المئة.

كما شملت القائمة المغرب بنسبة 3.9 في المئة، ومصر 3.8 في المئة، ثم الجزائر 3.5 في المئة، والسعودية 3 في المئة، والبحرين 2.8 في المئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8 في المئة خلال عام 2025، مرجحا ارتفاعه إلى 4.3 في المئة في 2026.

وخلال عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار، مع استمرار تركزه الجغرافي في: الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المئة من إجمالي المنطقة، بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7 آلاف و557 دولارا عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 في المئة ليبلغ 7 آلاف و602 دولار في المتوسط عام 2025.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المئة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

