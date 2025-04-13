ليبيا: تجدد الحرائق المجهولة في عشرات منازل مدينة الأصابعة وخبراء دوليون يصلون للمساعدة 

طرابلس – «القدس العربي»: سبق وأن أثارت الحرائق التي اندلعت بشكل غريب وبسبب غير معلوم في مدينة الأصابعة الليبية حالة جدل واسعة جداً في الأوساط المحلية وصلت إلى حد الاعتقاد بأن جاناً قد أشعل النيران في عشرات المنازل بالمدينة.

وبعد مرور أسابيع على انقضاء الأزمة، اندلعت مجدداً النيران بشكل فجائي بـ15 منزلاً يوم السبت، و12 منزلاً الجمعة، وسط حالة فزع بين الأهالي.

وحسب مدير مستشفى المدينة العام أحمد فاندي، فإن المستشفى قد استقبل خلال ثلاثة أيام الماضية 10 حالات اختناق جراء الحرائق التي تشهدها المدينة، منها حالة حرجة حُوّلت إلى طرابلس.

وأضاف في تصريح لقناة محلية أن إمكانيات المستشفى محدودة جداً، وأنهم لم يتلقوْا أي دعم من الدولة باستثناء شحنة أدوية واحدة من جهاز الإمداد الطبي خلال المدة الماضية.

وطالب بتوفير سيارات إسعاف والأدوية الأساسية الخاصة بحالات الاختناق، إضافة لصرف بند طوارئ للمستشفى بشكل مستعجل.

كما أكد فاندي أنهم لم يتلقوا أي ميزانية منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن هناك بعض الأطباء لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة أشهر، وفق قوله.

وقبلها، صرحت لجنة الأزمة المشكّلة من المجلس البلدي الأصابعة بتسجيل احتراق 15 منزلاً خلال يوم السبت بينها 6 بيوت تعرضت للاحتراق للمرة الأولى.

كما أعلن بيان لجنة الأزمة عن احتراق 12 منزلاً يوم الجمعة، منها 4 مساكن احترقت حديثا.

وقبلها، دعت إدارة الأزمة ببلدية الأصابعة إلى عدم الهلع من الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن فرق الطوارئ في نقاط التمركز تصل إلى أماكن الحرائق بأقصى سرعة وفق آلية البلاغات والاستجابة لها.

وطالبت الإدارة، في بيان نشرته بلدية الأصابعة، بضرورة إفساح المجال أمام سيارات الإطفاء والإسعاف ومنحها الأولوية المطلقة، وعدم عرقلتها تحت أي ظرف.

كما شددت إدارة الأزمة على منع إشعال النيران في القمامة أو غيرها، لأي سببٍ كان، حفاظًا على السلامة العامة، مشيرة إلى حظر دخول المنازل المتعرضة للاحتراق إلا من قِبل جهات الاختصاص ومالكي العقار فقط.

كما أشارت إلى منع تصوير الحرائق إلا من قِبل أصحاب المنازل المتضررة أو الإعلاميين المعتمدين من قِبل بلدية الأصابعة، إضافةً إلى منع الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات بخصوص الأزمة إلا عبر اللجنة المركزية للطوارئ، مؤكدة أن أي تصريحات أخرى غير رسمية وغير معتمدة.

ودعت إدارة الأزمة المتضررين إلى التوجه لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة لدى الجهات المختصة، لضمان توثيق الأضرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ووصل يوم السبت فريق من الخبراء القادمين من مالطا وفنلندا وإستونيا إلى بلدية الأصابعة، وذلك استجابة لطلب المساعدة الذي تقدمت به ليبيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وباشر الفريق الأوروبي مهامه الميدانية بإجراء معاينات على الأرض، وعمل عن كثب مع الكوادر الوطنية لتقييم الأضرار البيئية والإنسانية، وتحديد أسباب اندلاع الحرائق، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز الجاهزية في مواجهة مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

وسبق وأن خلص فريق من الخبراء الأوروبيين إلى أن حرائق منطقة الأصابعة الليبية لا ترجع إلى أسباب بيئية، ليستمر البحث في الأسباب الحقيقية لهذه الحرائق. وجاء هذا الاستنتاج بعد تحقيقات مكثفة، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى تفسير علمي واضح لأسباب هذه الحرائق.

يذكر أن عدة لجان محلية كانت قد تشكلت سابقاً للتحقيق في الأمر، لكنها لم تتوصل إلى أسباب واضحة للحرائق. ويأمل أهالي المنطقة الآن أن تكشف نتائج التحقيق الأوروبي النقاب عن الحقيقة، مما يسهم في وضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق يومي لهم.

وسبق أن قالت البلدية إن التقرير الرسمي حول أسباب الحرائق التي اندلعت في عشرات المنازل سيصدر بعد الفحص الميداني للمواقع المتضررة منها خلال الأيام المقبلة، بحسب منشور عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، في تصريح صحافي السبت الماضي، إن الحرائق التي اندلعت منذ 19 شباط / فبراير الماضي لا تزال مستمرة على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها فرق الدفاع المدني، مما تسبب في أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والممتلكات، موضحًا أن أكثر من 160 منزلًا تضررت، مع استمرار الفرق المختصة في حصر الأضرار بمختلف الأحياء.

وفي 1 نيسان/ أبريل الجاري، كشفت وزارة الداخلية المالطية عن إرسال إدارة الحماية المدنية في مالطا أربعة من ضباطها إلى ليبيا للمساعدة في تحديد أسباب الحرائق التي اندلعت بعشرات المنازل في بلدية الأصابعة خلال الأسابيع الماضية.

ومنذ شباط/ فبراير الماضي، اندلعت حرائق غامضة في عدة منازل بمنطقة الأصابعة، ورغم تكليف عدد من اللجان فإن أسباب هذه الحرائق ما تزال مجهولة، رغم انخفاض وتيرتها.

وعندها أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا معبرًا عن قلقه العميق إزاء الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، وأكد المجلس في بيانه ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الكارثة، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الأوضاع مسؤولية مباشرة للحكومة الليبية.

كما دعاها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار هذه الكارثة عبر تسخير كل الموارد المتاحة.

وطالب البرلمان بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدًا أهمية تعاون المؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني، والجهات ذات الاختصاص لتقديم الدعم الفني والتقني في هذا الشأن.

كما انتقد المجلس تأخر الجهات المعنية في الاستجابة للحادثة، داعيًا إلى مراجعة آليات التعامل مع الأزمات لضمان سرعة التدخل وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في المستقبل.