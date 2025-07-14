ليبيا: تحتج رسمياً لدى الأمم المتحدة ضد اليونان

طرابلس – «القدس العربي»: تقدمت ليبيا رسميًا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة على مطالبات اليونان بالتنقيب في الحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة كريت، وذلك كفصل ضمن مسلسل الجدل المستمر حول هذه القضية.

وخاطبت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بمذكرة شفهية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبرة عن اعتراض ليبيا الرسمي على فتح اليونان الباب أمام منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت.

وفي المذكرة، عبرت البعثة عن القلق العميق لحكومة الوحدة الوطنية إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، في سياق الصراع على التنقيب عن الطاقة في المنطقة بين ليبيا واليونان.

وقالت البعثة في المذكرة إن الحكومة أحيطت علماً مع استياء شديد بمحتويات العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والذي يفيد بأن اليونان قد أعلنت عن دعوة دولية إلى تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت.

وأضافت المذكرة أن هذه المناطق تقع ضمن المناطق البحرية التي لا تزال محل نزاع لم يجر حله بين ليبيا واليونان.

ولفتت البعثة إلى موقف ليبيا من أن هذا الإجراء يعد تعدياً واضحاً على حقوقها السيادية ونبهت إلى أنه إجراء يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي وهو يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويقوض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.

وأكدت البعثة أن ليبيا تسجل اعتراضها الرسمي والقاطع على هذه المبادرة وتدعو إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية.

في تصعيد جديد في قضية التنقيب

ووفق المذكرة، تؤكد ليبيا من جديد التزامها الثابت بالحوار البناء والتفاوض وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لفرض الأمر الواقع في المناطق التي لم يجر التوصل فيها إلى اتفاق قانوني.

كما حثت ليبيا المجتمع الدولي تحت قيادة الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط، داعية إلى عدم الإقدام على أي إجراءات قد تؤدي إلى التصعيد.

ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019، بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها غير صالحة قانونيًا بموجب القانون البحري الدولي.

وأرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 حزيران / يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 حزيران/ يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014.

وتشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي «كريت 1» و»كريت 2» تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها.

وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان.

ووفق جريدة تو فيما اليونانية، فقد قدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في 20 حزيران/ يونيو، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميًا بمناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت اليونان خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية. وتشكك المذكرة الليبية فيما يسمى الخط الوسط الذي حددته اليونان، الذي يُشكل أساسًا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، فيما تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري.

وفي الخرائط المرفقة، توضح ليبيا حدودًا بحرية تمتد من اتفاقيتها مع تركيا ويلغي هذا الخط فعليًا المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان جنوب جزيرة كريت، ويشكك في تأثير الجزيرة على تحديد المناطق البحرية.

وترى الجريدة اليونانية أن المذكرة الدبلوماسية تمثل تصعيدًا ملحوظًا من ليبيا من الصمت إلى التأكيد الرسمي، كما تشير إلى رغبة طرابلس في تأكيد مطالباتها البحرية التي كانت غامضة أو غير معلنة سابقًا.

ونقلت الجريدة اليونانية، عن مصادر دبلوماسية يونانية، أن الاحتجاج لا يُضيف أي جديد إلى الحجج الليبية السابقة، ويجري حاليًا إعداد رد يوناني رسمي للأمم المتحدة.

وترفض اليونان أي ادعاءات أو إجراءات تستند إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تعتبرها باطلة ومخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أثينا أن أي حل يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وخاصة قانون البحار، الذي يُقر بحق الجزر – مثل جزيرة كريت – في تحديد مناطق بحرية كاملة.

فيما اقترح وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس تشكيل فرق تفاوض فنية مع كل من حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا لبحث سبل الحوار.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافاً دبلوماسياً بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ»الخطوات الأحادية» التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكاً للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم.