ليبيا: تحذيرات حزبية وبرلمانية عقب مراسيم الرئاسي والمفتي يرحب ويصف المراسيم بالشجاعة

طرابلس – «القدس العربي»: استمراراً للجدل الدائر حول المراسيم الرئاسية الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، حذَّر ثلاثون حزباً سياسياً ليبياً من مغبة ما سموها محاولات مشبوهة تهدف إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن، وذلك في بيان مشترك للتعبير عن موقفهم إزاء المراسيم الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تناولت المحكمة الدستورية، والمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني، معتبرة أن هذا التحرك مدفوع بمصالح نفعية على ما يبدو، وسعي محموم للاستمرار في السلطة.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الحل الأمثل يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة.

ودعت الأحزاب الثلاثون، القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره ورسم معالم مستقبله، وفق البيان.

وأعربت الموقعة على البيان عن بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً، فضلاً عما يتردد من توجهات أخرى يُخشى أن تفاقم من تعقيد المشهد السياسي الراهن في البلاد.

وتابع البيان أن هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته، لافتاً إلى أن الوقت يحتاج مبادرات وطنية مخلصة يفضي إلى إجراء الانتخابات أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية، أو حل القضايا الخلافية، معتبراً أن المجلس الرئاسي آثر الصمت والتراخي.

وأردف: «بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً على ما يبدو عن مصالحة الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي».

واعتبرت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، واللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، استنفدوا السبل المتاحة كافة للإبقاء على الوضع الراهن وتقاسم السلطة والنفوذ متابعة أنهم تجاهلوا الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر الاستفتاء العام.

وفي السياق، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، أن الهدف من قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة هو إفشال جهود اللجنة الاستشارية التي شكّلتها بعثة الأمم المتحدة، والتي شارفت على إنهاء أعمالها والإعلان عن نتائجها في الساعات القادمة.

فيما أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، أن أحد أبرز دوافع المجلس الرئاسي لإصدار مراسيم تشريعية مثيرة للجدل مؤخرًا هو شعوره المتزايد بالخوف من قرب توحيد الجهود الوطنية لإنهاء الأجسام الحالية، بما فيها المجلس الرئاسي نفسه.

وفي تصريحات صحافية، أوضحت بوراس أن قرارات الرئاسي الأخيرة من شأنها تعميق الأزمة القائمة بدلًا من حلها، لأنها تزيد من حجم الفجوة وتُصعب مهمة توحيد مؤسسات الدولة.

ورأت أن ما وصفته بارتباك الأجسام السياسية الحالية ناجم عن الخوف من فقدان النفوذ، مؤكدةً أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق واضح لكثيرين، مضيفةً: «الكل اليوم يرمي بأحجاره في طريق التغيير، كلٌ بحسب مصلحته».

وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحية دستورية أو قانونية لإصدار المراسيم، مشددًا على أن هذا الحق يجب أن يكون منصوصًا عليه صراحة في الدستور.

العباني أوضح أن إصدار المراسيم الرئاسية يمثل اعتداءً صريحًا على اختصاصات البرلمان، وهو ما يتطلب وقفة حازمة، باعتبار أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بسن القوانين أو تعديلها. وأشار إلى أنه لا يحق لأي جهة في الدولة إلغاء أو تعديل قوانين صادرة عن مجلس النواب، مطالبًا بمقاضاة المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ»التمرد والتعدي» على السلطة الشرعية المنتخبة.

وختم العباني بالتأكيد أن المجلس الرئاسي أخفق في إدارة ملف المصالحة الوطنية، وهو الملف الأساسي المناط به، مطالبًا إياه بـ»لملمة أوراقه والرحيل»، بعد ما وصفه بـ»الفشل الذريع».

من جهته، رحب مفتي عام ليبيا الشيخ د. الصادق الغرياني، بقرارات المجلس الرئاسي التي صدرت الثلاثاء.

ووصف المفتي في برنامج «الإسلام والحياة»، ما صدر عن المجلس الرئاسي بالأمر المشرّف، وخاصةً تشكيل مفوضية الاستعلام والاستفتاء.

كما اعتبر فضيلته إصدار المجلس الرّئاسي لهذه المراسيم أمراً شجاعاً، داعياً الناس والنخب والحكومة للخروج والتضامن معها.

وأضاف في حلقته الأسبوعية أن دعم المراسيم الرئاسية فرصة لليبيين للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، ولقطع الطريق على الالتفاف عليها.

كما أعرب عن قلقه من قيام البعثة الأممية وبعض الأجسام التي لا ترغب في انتهاء الأزمة في ليبيا من الالتفاف على هذه القرارات في حالة عدم دعم هذه المراسيم.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر، الثلاثاء، مرسوماً يشكل بموجبه المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.

كما أصدر مرسومين آخرين، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.