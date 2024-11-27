ليبيا: تحذير غربي جديد من الأنشطة الروسية في البلاد تزامناً مع لقاء جديد لوزير الدفاع الروسي مع حفتر 

طرابلس – «القدس العربي»: أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بياناً مشتركاً أكدوا فيه التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها، مدينين بشدة “الأنشطة الخبيثة” لروسيا في ليبيا، التي قالوا إنها تقوض سيادة ليبيا وأمن المنطقة. وطالبوا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب فوراً من ليبيا. كما أعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بقيادة ستيفاني خوري، لتسهيل حوار شامل بين الأطراف الليبية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.

ورأت مجموعة الـسبع في الاتفاق الأخير بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، فرصة لإعادة إطلاق عملية تؤدي إلى اتفاق سياسي شامل، يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بحسب البيان.

كما أعلن البيان دعم مجموعة السبع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وللدورة الأولى من الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر، والتي اعتبروها خطوة مهمة في تمكين الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأكد البيان دعم المجموعة لطلب ليبيا الموجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على مساعدة دولية لتعزيز التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الليبية.

يأتي ذلك تزامناً مع تنظيم البعثة الأممية في ليبيا ورشة عمل على مدى يومين (24-25 تشرين الثاني/نوفمبر) في تونس، ضمّت ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية.

ووفقاً للبعثة الأممية، فقد هدفت الورشة إلى تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ومناقشة التحديات القائمة في سبيل تنفيذه بشكل كامل. وتناول المشاركون خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، بالإضافة إلى استمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

وأكد جميع المشاركين -بحسب البعثة الأممية- التزامهم الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

وقبل يوم من البيان، استقبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف والوفد المرافق له في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحذر أوروبا بشكل متكرر من النشاطات الروسية في ليبيا، حيث تهدف هذه النشاطات، وفق تقارير دولية، إلى تعطيل مصالحهم في ليبيا ومصالح أمريكا. وقال موقع “أويل برايس” إن روسيا تعمل على تعزيز علاقاتها مع قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، بهدف تعطيل إمدادات الطاقة الأوروبية، وتوسيع نفوذها الجيوسياسي في شمال إفريقيا.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير له، أن موسكو تسعى لإزاحة شركات النفط الغربية عبر استغلالها لاحتياطيات ليبيا النفطية الضخمة، وزيادة وجودها العسكري في القواعد الرئيسية.

ورأى أن اهتمام ليبيا بالانضمام إلى مجموعة “البريكس” ونفوذ روسيا المتزايد يسلط الضوء على التحولات المحتملة في التحالفات العالمية التي قد تعرّض إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر.

وأشار إلى أن ليبيا يمكن أن تزود أوروبا بكميات هائلة من النفط والغاز إذا تم التوصل إلى خطة سلام واتفاقية لتقاسم السلطة بين حفتر في الشرق والدبيبة في الغرب، منوهة إلى إمكانية طرد موسكو لمشغلي النفط والغاز الغربيين واستبدالهم بشركات تابعة لها في حال لم يحدث ذلك.

واعتبر الموقع أنه في حال نجحت موسكو، فلن تتمكن من تسليح موارد الطاقة الليبية فحسب، بل ستتمكن أيضاً من الوصول إلى المعادن الثمينة في البلاد وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعزز معلوماته بما كشفته منصة “إيكاد” حول إنشاء موسكو عدة جسور جوية إلى قاعدة براك الشاطئ منذ آذار/مارس الماضي، والإبلاغ عن زيادة نشاطها في 4 قواعد عسكرية هي الجفرة، والقرضابية، والخادم، وميناء طبرق. مشيرة إلى أن موسكو عازمة على استخدام مناطق النفط والغاز في شرق ليبيا كبوابة إلى إفريقيا.

وكشفت منصة التحقيقات “إيكاد” قبل شهر، عن توسع عسكري ضخم للمليشيات الروسية في قواعد ليبية هي الأضخم من نوعها في قلب ليبيا، ووثقت أكثر من جسر جوي تقوده طائرات شحن عسكرية روسية نحو قاعدة براك الشاطئ منذ آذار/مارس الماضي.

وقالت في تقرير لها “إن قاعدة براك الشاطئ شهدت تغيرات في البنية التحتية بدءًا من مارس الماضي، تراوحت بين بناء منشآت جديدة وترميم منشآت قائمة، كما رصدت تغيرات في أربع قواعد عسكرية استراتيجية أخرى تقع وسط ليبيا وشمالها، وهي قواعد الجفرة، والقرضابية، والخادم، وميناء طبرق. كما وثقت جسورًا جوية لقاعدة الجفرة عبر طائرات شحن عسكري روسية منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقالت “إن العديد من هذه الرحلات تزامن مع تقارير رصدت توافد قوات روسية للقاعدة بجانب أدلة عن استخدام القاعدة لتعزيزات الفيلق الروسي”.