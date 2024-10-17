ليبيا: تحركات الجنائية الدولية في ملف المقابر الجماعية تلحقها أخرى محلية وسط تساؤلات حول فعاليتها

طرابلس – «القدس العربي»: خلال الأيام الماضية، دفع تحرك المحكمة الجنائية الدولية في ملف جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، الملف إلى واجهة المشهد الدولي والمحلي بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق متورطين من ميليشيات “الكانيات” التي تحالفت مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.

وقبل حوالي أسبوعين، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مذكرات توقيف بحق ستة ليبيين ينتمون إلى ميليشيات “الكانيات” وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، في قضية جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، إضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي والاغتصاب.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن “جميع المطلوبين الستة أعضاء في ميليشيات “الكانيات” التي تسيطر على ترهونة، وتحالفت مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر وساعدت قواته في الهجوم الذي شنته على العاصمة طرابلس في عامي 2019 و2020.

وسلط قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد مشتبه بهم في ارتكاب مجازر بحق مئات الليبيين، الضوء على دور السلطات والتعاون الدولي في تنفيذ القرار؛ إذ لا تملك المحكمة قوة الشرطة، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة في تنفيذ أوامر الاعتقال.

وقبل أيام، قضت المحكمة العسكرية العليا في ليبيا بإعدام 16 متهمًا في قضية المقابر الجماعية في ترهونة وهي الجريمة التي هزت الرأي العام الليبي وراح ضحيتها أربع شقيقات، في حين حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 6 متهمين آخرين، من بينهم بسمة أبوالخريص الورشفاني وزينب الدوكالي الوكيل.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تلقت النيابة العامة 521 بلاغًا بخصوص القضية أحالت منهم 194 بلاغًا، بينما لا يزال 327 بلاغًا قيد التحقيق. وبلغ عدد القرارات القاضية برفع الدعاوى لمحكمة الجنايات 165 وإلى المحاكم الجزئية 12 وتم حفظ 17 دعوى.

وقبل أسبوع، كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين هوية أحد ضحايا مقابر ترهونة، موضحة أن اسمه هو مصباح صالح دراه من أبناء المدينة.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، جرت إحالة تقرير المطابقة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إثر اجتماع للهيئة برئاسة كمال السيوي.

ومؤخرًا، قال عضو رابطة ضحايا ترهونة مصعب أبوكليش إن هناك نحو 40 جثمانًا موجودًا في ثلاجات حفظ الموتى لم يتم الكشف عن هويتهم إلى حد الآن من قبل هيئة المفقودين رغم توفر عينات ذويهم، وفق تعبيره.

وطالب في مداخلة صحافية، هيئة البحث والتعرف على المفقودين بتوضيح أسباب تأخير الكشف عن هوية الجثامين التي يتحفظ على بعضها منذ عدة سنوات، وفق قوله.

وأشار أبوكليش إلى أن هناك بعض الصعوبات للحصول على عينات من بعض ذوي المفقودين؛ بسبب عدم قناعتهم بوفاة أبنائهم وأنهم ما زالوا على أمل أن يكون أبناؤهم على قيد الحياة، على حد تعبيره.

وقبل أسبوع، أمرت النيابة العامة بحبس قيادي جديد ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل عام 2020، في إشارة إلى ميليشيات الكاني. وقالت النيابة في منشور لها، إن المتهم اعترف بارتكابه 12 جريمة قتل بعد انضمامه إلى تلك الجماعة في عام 2016.

وكان النائب العام قد أمر في تموز/ يوليو من العام الجاري، بحبس قيادي تابع لميليشيات الكاني، بتهمة الإسراف في إزهاق الأرواح وانتهاك حقوق بعض سكان ترهونة، بعد أن اعترف بارتكابه 22 جريمة قتل بعد انضمامه لتلك المجموعة، وقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.

وكان مكتب النائب العام أعلن في حزيران/ يونيو الماضي، إصدار محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإعدام أحد أفراد ميليشيات الكاني رميًا بالرصاص؛ لضلوعه بانتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض السكان، وثبوت تهمة قتله لأحد المواطنين، وفق المكتب.

وقبل شهر، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022.

وقال في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة: “مرّت سنواتٌ على ارتكاب هذه الانتهاكات الفظيعة، إلاّ أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاسبة الجناة أمام المحاكم، ولم يتم الكشف عن الحقيقة ولا تحقيق العدالة ولا تعويض الضحايا وأسرهم”، مشددًا على ضرورة وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وحذر تقرير أممي من أن استمرار غياب المساءلة والإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات ترهونة بما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

وأشار التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة الأممية ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن “الكانيات” مجموعة مسلّحة نشأت في 2011 وقامت بأعمال سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150 ألف نسمة تقريبًا وتقع على بعد 90كم جنوب شرق طرابلس.

وتحدث التقرير عن عمليات القتل والإخفاء والعنف الجنسي والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبها فصيل “الكانيات” في الفترة بين عامَي 2013 و2022.

كما أشار إلى الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.