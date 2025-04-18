ليبيا تدعو المستثمرين الدوليين للمساهمة في استكشاف وتطوير مواقع النفط والغاز

إسطنبول – الأناضول: عقدت ليبيا اجتماعاً تعريفياً في إسطنبول للمستثمرين الدوليين في إطار «جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز» على الأراضي الليبية بعد انقطاع دام 17 عاماً.

وشارك في الاجتماع الذي جرى يوم الخميس وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، ورئيس «المؤسسة الوطنية الليبية» للنفط ،مسعود سليمان، والمدير العام لشركة النفط «تِباو» أحمد تورك أوغلو، والعديد من ممثلي شركات الطاقة العالمية.

ويأتي اجتماع إسطنبول للترويج لجولة العطاءات التي تم الإعلان عنها أول مرة في العاصمة الليبية طرابلس في 3 مارس/آذار الماضي، بعد اجتماعين مشابهين في هيوستن

وفي كلمته بالاجتماع، قال عبد الصادق إن بلاده تقع بالقرب من كتلة اقتصادية وتجارية مهمة مثل أوروبا، فضلاً عن العديد من الأسواق الناشئة. وأوضح أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الاستقرار قد عاد إلى ليبيا، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها ويسمح لهم ببدء أنشطة الاستكشاف.

وأضاف «أدعوكم للاستثمار في ليبيا والإسهام في تحقيق رؤيتنا لقطاع النفط والغاز». وأردف «هذه هي أول جولة مناقصات منذ 17 عاما، وتقدم شروطاً تعاقدية جديدة وجذابة للمستثمرين».

وقال رئيس «المؤسسة الوطنية» للنفط إن ليبيا تمر بمرحلة تحول شاملة في قطاع النفط، وإنها تركزعلى تطوير علاقاتها مع صناعة النفط العالمية بشكل أقوى من أي وقت مضى.

ومن المقرر إجراء المناقصة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتوقيع العقود في الفترة ما بين 22 و30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع «حالة القوة القاهرة» عن عمليات استكشاف النفط والغاز في البلاد ودعت الشركات النفطية للعودة إلى العمل فيها. ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 1.4 مليون برميل يومياً وتعتمد بنسبة 90 في المئة على عائدات مبيعاته لتمويل ميزانيتها.