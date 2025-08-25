ليبيا: ترحيب أوروبي عربي بخريطة الطريق الأممية ونقاشات محلية تطال واقعيتها

طرابلس – «القدس العربي»: تتواصل ردود الفعل والتفاعلات الدولية مع إعلان بعثة الأمم المتحدة للعدم في ليبيا وكشفها عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية، حيث وفي الوقت الذي رحبت فيه أطراف دولية بهذا الإعلان انتقدت أصوات محلية بعضا مما جاء فيه، متحدثة عن واقعية تنفيذه.

وفي جديد المعلقين، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي بخريطة الطريق المعلنة من المبعوثة الأممية هانا تيته وحثت جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية.

وحثت البعثة في بيان لها الأطراف الفاعلة على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية ضمن خطوات الخريطة الأممية.

كما أكدت البعثة دعمها لحوار وطني منظم يضع الشعب الليبي في صميم العملية.

وأبدت البعثة الأوروبية استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح الخطة، بما في ذلك الاستجابة لدعوة الشعب الليبي والبعثة الأممية لمحاسبة من يعيقون التقدم.

وعن استهداف مقر البعثة الأممية، استنكرت البعثة وبشدة إطلاق صاروخ استقرّ قرب مقر البعثة بالتزامن مع إحاطة تيته، عادة ذلك عملاً ترهيبيًا غير مقبول، وفق تعبيرها.

وأشادت البعثة الأوروبية بسرعة استجابة السلطات الليبية، مؤكدة التزامها بشكل تام بدعم استقرار ليبيا، معربة عن أملها في التنفيذ الفعال لخريطة الطريق لتحقيق السلام.

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن خريطة الطريق المطروحة من البعثة الأممية، تمثل فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. ودعا أبوالغيط في بيان ترحيب بالمبادرة الأممية، إلى أهمية مواصلة البعثة، التنسيق مع الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان توفير الدعم السياسي والفني اللازم لتنفيذ بنود خريطة الطريق. وأكد أبوالغيط التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين، لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار مجدداً، وحرصها في الحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا وسيادتها.

وعلى النقيض من هذه البيانات المرحبة علق سياسيون ليبيون على خريطة الطريق هذه، منتقدين فيها بعض الإشكالات مشيرين إلى صعوبة تطبيق بعض ما جاء فيها حيث أعرب أحمد همومة، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن تحفظاته بشأن خريطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، واصفاً إياها بأنها “لم تكن مكتملة واضحة المعالم”، في تحليل يستعثر الصعوبات القانونية والسياسية التي قد تعترض تنفيذها.

وفي تقييم مفصل، شكك همومة في الجدولة الزمنية المقترحة لتشكيل حكومة وحدة جديدة، قائلاً: «شهرين لا يكفيان حتى لفتح باب الترشح وفرز الملفات”، في إشارة إلى عدم واقعية الإطار الزمني المطروح. كما أبرز تعقيد ملف تصحيح الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى توافق تشريعي كامل بين مجلس النواب ومجلس الدولة ضمن حزمة واحدة للمناصب السيادية، وهو ما وصفه بأنه “ملف معقد ويصعب الخوض فيه».

ولتجنب معوقات الماضي، تساءل همومة عن الآلية الممكنة لتصحيح الإطار القانوني للانتخابات وسط خلافات كبيرة حول شروط الترشح. وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يستلزم أساساً دستورياً متيناً، سواء عبر تعديل المسودة الدستورية الحالية أو إعداد إطار دستوري مؤقت، وهي عملية «تستلزم وقتاً» وتشكيل جمعية تأسيسية، على حد قوله.

واختتم تصريحه بالتشديد على عنصر حاسم، في نظره، يتمثل في «العقوبات التي سيتخذها مجلس الأمن لردع المعرقل»، ملمحاً إلى معرفة الأطراف المعنية بالعرقلة دون أن يسميها، وهو ما يعكس اعتقاداً بأن ضمانات التنفيذ الدولية لا تقل أهمية عن الخطوات السياسية نفسها.

وفي السياق أكد رئيس اللجنة السياسية بمجلس الدولة محمد معزب، أن «خريطة الطريق الأممية واضحة إلا أن المعضلة الكبيرة أمامها هي تشكيل حكومة واحدة».

وقال معزب، في تصريح صحفي ، إن «عقيلة يرى في حكومة حماد الحكومة الشرعية، وشرعيتها مكتسبة من مجلس النواب».

وأضاف أن «الدبيبة يتمسك بنص حوار جنيف بانتهاء ولايته بالتسليم لحكومة منبثقة من سلطة تشريعية منتخبة، أي أن الانتخابات أولا ثم الحكومة».

وتابع «هذا التباين قد يعطل العملية السياسية برمتها ما لم يتوافق الطرفان».

وختم موضحًا أن «خريطة الطريق الجديدة أهملت المسار الدستوري، إذ كان من المتوقع طرح خيار الاستفتاء على مشروع الدستور والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة».

فيما علق المحلل السياسي عبدالستار حتيتة على خريطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي أعلنتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلًا: «إن الخريطة السياسية التي عرضتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعرضت لثلاثة بنود تسير جنبًا إلى جنب، وتهدف إلى الانتهاء من المراحل الانتقالية، وإنهاء حالة الشيزوفرينيا التي تضرب الدولة الليبية».

حتيتة وخلال تصريح صحفي أضاف: «إن دولة ليبيا مهمة لمصر، كما أن مصر مهمة لدولة ليبيا، ولذلك ليس من المستغرب أن تصدر وزارة الخارجية في مصر بيانات ترحب بمبادرة خريطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وتأمل في تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية».

وقدمت المبعوثة الأممية هانا تيته خريطة طريق لحل الأزمة الليبية، مبنية على 3 ركائز أساسية، تتمثل في إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.

وستنفذ خريطة الطريق وفقا لما قدمته تيتيه في إحاطتها، عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا.