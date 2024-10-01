ليبيا: ترحيب دولي بالتوافق على مجلس إدارة جديد لـ «المركزي» واستعدادات لإعادة استئناف إنتاج النفط

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعدت ردود الفعل الدولية التي لحقت توافق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي بعد قرابة شهرين من الأزمة، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ المصرف.

ودعت البعثة الأممية في بيان لها، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا.

كما حثت البعثة على المضي في تعيين مجلس إدارة يتمتع المصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام اتفاق الـ 25 من أيلول/ سبتمبر.

وأشارت إلى ضرورة وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي. ودعت البعثة جميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وشددت البعثة الأممية على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتديره، داعية لتوجيه الإيرادات عبر الإطار المؤسسي المناسب، إلى المصرف المركزي.

واعتبرت أن ما تم إحرازه من تقدم في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، يحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة، توصل البلاد إلى الانتخابات العامة.

وأكدت البعثة التزامها بدعم مسيرة ليبيا نحو السلام المستدام والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق قولها.

وأعلنت السفارة الأمريكية مشاركتها للبعثة الأممية في الترحيب بتعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي.

وأعربت السفارة في بيان لها، عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية. وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلاً عالياً سيكون خطوة حاسمة، وفق قولها. وحثت السفارة على الحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب، حسب البيان.

وقبل يوم واحد صوّت مجلس النواب في جلسة علنية بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائباً له.

وحضر الجلسة الذي ترأسها رئيس البرلمان عقيلة صالح 108 أعضاء، لاعتماد اتفاق المركزي الذي ينص على تشكيل مجلس إدارة للمصرف خلال 10 أيام.

من جهته، طالب عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، النائب العام بتوضيح ما توصلت إليه تحقيقاته والإجراءات التي اتخذت بشأن من سماهم مقتحمي المصرف المركزي.

وعد ما حدث في المصرف المركزي “انتهاكاً” لخصوصية المصرف وأنظمته، مطالباً بموافاة رئاسة مجلس النواب بإجراءاته المتخذة تجاه “المجموعة المهاجمة” وعلى رأسها المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح غفار، وفق تعبيره.

في المقابل، طالب النائب محمد العباني رئاسة المجلس بمعاقبة المحافظ السابق “الصديق الكبير”، بسبب ما سماه اغتصاباً للسلطة وإحالة ملفه إلى النائب العام.

كما طالب باعتبار ما فعله المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح غفّار باطلًا مطلقاً، كونه عُيّن وكُلّف من جهة غير معنيّة. وسبق أن وقّع ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقاً حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظاً للمصرف، ومرعي البرعصي نائباً له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.

وفي أعقاب توافقهم، نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر من القطاع النفطي أن ليبيا تستعد لاستعادة إنتاج النفط وفتح الحقول النفطية.

وقالت المصادر للوكالة إنه من الممكن أن يتلقى قطاع النفط في البلاد أوامر باستئناف الإنتاج خلال الساعات المقبلة، بعد أن تغلبت الحكومتان المتنافستان في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على خلافات تسببت في توقف تدفق النفط أو تعطيله الشهر الماضي.