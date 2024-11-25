ليبيا: ترحيب دولي بالنجاح في تنفيذ استحقاق الانتخابات المحلية ودعوة لإجراء أخرى رئاسية وتشريعية

طرابلس – «القدس العربي»: آثار نجاح ليبيا في تنفيذ استحقاق الانتخابات البلدية موجة واسعة من الترحيب الدولي والمحلي الذي صاحبه الإشارة إلى قدرة ليبيا على تنفيذ انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

ورحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بنتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، مطالبة باستغلال هذه الخطوة المهمة لتطوير خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.

ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في 58 بلدية في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الدول الخمس، إنها تأمل أن يستغل الشعب الليبي والقادة الليبيون هذه الخطوة التي وصفتها بالمهمة لتطوير خارطة طريق موثوقة لإجراء انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تيسرها الأمم المتحدة.

وأشادت بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إدارتها الناجحة لهذه العملية الديمقراطية، مضيفة: “نعترف بالأدوار المهمة التي لعبتها السلطات الليبية والمجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في ضمان أمن العمليات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد”.

كما أشادت ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما طوال الوقت.

وأكدت أن القادة الليبيين المنتخبين حديثاً حصلوا على تفويض من الشعب الليبي، داعية السلطات المعنية إلى دعم أداء عملهم لخدمة المصالح الفضلى للشعب الليبي.

وأكدت الدول الخمس المعروفة بـمجموعة 2+3 الحاجة إلى اغتنام هذا الزخم الإيجابي والتقدم نحو الجولة الثانية من الانتخابات، والتي تخطط المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبدئها في يناير المقبل، داعية السلطات إلى القيام بدورها من خلال تخصيص الأموال اللازمة وتأمين العمليات الانتخابية.

وقبلها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية للاستحقاق البلدي، وحثت على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية خلال مرحلة الطعون التي تبدأ الإثنين.

وقدمت في بيان، التهنئة إلى الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمراقبون، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.

كما هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إجراء انتخابات المجالس البلدية والأجهزة الأمنية الرسمية على مساعدتها في ضمان توافر “بيئة آمنة” وسلمية مكّنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ومع بدء مرحلة الطعون في العملية الانتخابية، حثت البعثة على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية وأكدت أن تقديم أي شكاوى من جانب المرشحين والقوائم والوكلاء ينبغي أن يجرى عبر الآليات القانونية مع احترام قواعد الإجراءات والمبادئ الديمقراطية.

واعتبرت أن الانتخابات البلدية فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب، مؤكدة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد.

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، الأحد، أن عدد المشاركين في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي جرت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بلغ 77.1% من إجمالي الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية.

وأوضحت خلال مؤتمرها لإعلان النتائج، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 102 ألف و469 مشاركًا من بين إجمالي من سجلوا (130 ألفاً و142 رجلًا)، بما يمثل 78.7%.

في حين بلغ عدد المشاركات من النساء 41 ألفًا و82 مشاركة من إجمالي عدد المسجلات (55 ألفًا 913 مسجلة)، أي 73.4% .

إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح، بدء انتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية في 25 كانون الثاني/يناير المقبل، مشيرًا إلى بدء مرحلة الطعون في نتائج انتخابات المرحلة الأولى اعتبارًا من أمس الإثنين ولمدة 15 يومًا.

وأجرت 58 بلدية في ليبيا الانتخابات في أول مجموعة من أصل 143، على أن تلتحق بها المجموعة الثانية من 59 بلدية مطلع العام القادم في انتخابات هي الأولى منذ سنوات.

وتحسب 29 بلدية من هذه البلديات على غربي البلاد، وأبرزها: مصراتة والزنتان إلى جانب وادي زمزم وزلة وهراوة والعامرية والناصرية والرجبان والرياينة والسائح والعواتة والقريات ونسمة ومزدة ورأس الطبل والسبيعة والحرابة والحوامد وسوق الخميس وكاباو والمشاشية والقلعة ووازن والرحيبات وقواليش وقصر بن غشير والشقيقة والشويرف وزلطن.

ومنها أيضاً 17 بلدية جنوبي البلاد، هي: وادي البوانيس وبنت بية ووادي عتبة وتراغن وزويلة وتجرهي والعوينات وتهالا والبركت وقراقرة والرقيبة والوادي الشرقي وجرمة وبرقن وغدامس وسيناون أوال.

بينما 12 بلدية في شرقي البلاد، وهي: بئر الأشهب وامساعد والبردي ومرسى دفنة والميطانية والجوف الغربي وتازربو ومدور الزيتون وتاكنس والقبة والأبرق والقيقب.