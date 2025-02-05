ليبيا: ترحيب دولي وقلق محلي عقب الكشف عن تفاصيل اللجنة الاستشارية المشكلة بمبادرة من البعثة الأممية

طرابلس ـ «القدس العربي»: بعد جدل وترقب واسع، كشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أخيراً الستار عن تفاصيل مبادرتها لتشكيل لجنة استشارية والتي طرحتها سابقاً عبر مبعوثة البعثة بالإنابة حينها ستيفاني خوري، بهدف إيجاد صيغة توافق تقود إلى الانتخابات وتنهي الانسداد السياسي وتبسط الاستقرار.

وحسب مبادرة ستيفاني التي طرحت في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإنها تهدف إلى توحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.

وتضم اللجنة الاستشارية -حسب إعلان البعثة سابقاً- ما لا يزيد على 30 عضواً، بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30٪، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة في ليبيا بتلك النسبة في أي حوار سياسي.

وتتركز مهام اللجنة وفق نص المبادرة، في التعامل المحدود مع النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق للانتخابات، ضمن إطار زمني محدد وقصير.

ولاقت المبادرة ترحيباً من مجلس الأمن، الذي أعطى الضوء الأخضر للمضي في تشكيل اللجنة، إلى أن أعلنت البعثة عن وضع اللمسات الأخيرة بعد فحص المتقدمين والإعلان عن المشاركين بشكل نهائي.

لكن قبل إعلانها عن تلك الأسماء، اشترطت البعثة إضافة إلى مهامها السابقة أن يكون دورها مقتصراً على إصدار التوصيات، ولا تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.

في الرابع من شباط/فبراير 2025، كشفت البعثة في بيان لها عن 20 اسماً يمثلون أعضاء اللجنة الاستشارية، رغم أنها أعلنت سابقاً أنها ستتكون من 30 عضواً.

والأعضاء هم: إبراهيم عثمان علي، إبراهيم قرادة، أبو القاسم بريبش، أمينة الحاسية، جازية شعيتير، زهرة تيبار، عبد الفتاح السائح، عبير امنينة، عصام الماوي، علي البرغثي، علي بوخير الله، عمر إبراهيم عمر احسين، كمال الهوني، الكوني عبوده، لميس بن سعد، محمد عبيد، مريم أبو بكر محمد اده، نوري العبار، نوري عبدالعاطي، وافية سيف النصر.

وقالت إنها حددت الأسبوع المقبل أول اجتماعات هذه اللجنة في العاصمة طرابلس، وإنها ستعمل إلى جانبها لدعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.

ورغم تأكيد البعثة أن اللجنة ليست بديلة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، فإن بعضاً من أعضاء الأخير أعربوا عن تحفظهم عليها وأبرزهم خالد المشري ومحمد تكالة، اللذان توافقا على أن اللجنة “غير متوازنة ولا قيمة لها”.

وتواجه البعثة تساؤلات محلية بشأن عدم تحديد مدد زمنية معينة لعمل هذه اللجنة، وتوازن تشكيلة اللجنة، ما قد يُمثّل عائقاً أمام الأطراف المعنيّة للقبول بنتائجها ومخرجاتها.

وتعليقاً على ذلك، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر ممثليها ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت، بتشكيل البعثة الأممية لجنة استشارية لتعزيز العملية السياسية في ليبيا.

وأكدت في بيان ممثليها نشر على حساب السفارة بمنصة إكس، دعمها الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وتعزيز السلام والاستقرار وتطوير مسار موثوق نحو الانتخابات.

وفي سياق متصل، رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بإنشاء اللجنة الاستشارية وعضويتها المتوازنة، وفق وصفها. وأكدت تأييدها لجهود البعثة الأممية في تنشيط العملية السياسية في ليبيا وإنهاء الأزمة.

كما اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إنشاء اللجنة خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. ودعت في بيان رحبت فيه بالإعلان عن إنشاء اللجنة الاستشارية وتفويضها المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة، إلى دعم عمل اللجنة بصدق وحمايتها من التدخل السياسي. وأكدت التزامها بدعم ليبيا والبعثة الأممية “بجهودنا المشتركة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمصالحة الوطنية وتسهيل توحيد المؤسسات”.

ومن جانبه، أعرب خالد المشري عن تحفظه على تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل البعثة، قائلاً إن القراءة المبدئية لتركيبة اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشير إلى أن اللجنة غير متوازنة بكل المعايير.

وأضاف أن اللجنة بهذه التركيبة يصعب أن تقترح حلولًا متوازنة ومقبولة، معبرًا عن احترامه لكافة الشخصيات التي وردت في تشكيلها.

كما اعتبر محمد تكالة أن تشكيل هذه اللجنة الاستشارية بهذه الطريقة دون أي معايير، يؤدي إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها.

ورأى أن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 شخصاً دون تحديد لمهامها ومدتها الزمنية، ودون التشاور مع الأجسام الشرعية دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، يعمق الانقسامات ويقوض أي فرصة للوصول إلى توافق وطني حقيقي.

وأضاف في بيان له، أن الأسماء المختارة لا تعكس أي توازن سياسي ولا تتمتع بتوافق واضح، الأمر الذي يجعل من أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة غير ذات قيمة في دعم أية حلول توافقية، كونها لا تستند إلى أسس شرعية أو توافقية تعكس إرادة الليبيين، حسب البيان.