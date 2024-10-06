ليبيا: ترحيب دولي ومحلي بأوامر القبض الصادرة ضد متورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة 

طرابلس – «القدس العربي»: رغم مرور سنوات طويلة على جريمة المقابر الجماعية التي اكتشفت في مدينة ترهونة الليبية، ما زالت الأجهزة الأمنية المحلية والدولية متهمة بالتقصير في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.

ومؤخراً، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدارها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة ميليشيات الكاني عليها.

والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي).

وحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.

وفي 4 أيلول/ سبتمبر 2024، طلبت النيابة العامة بالتشاور مع وحدة الضحايا والشهود من الدائرة الكشف عن مذكرات الاعتقال وإصدار نسخ محررة عامة منها.

وبيّنت المحكمة أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت هذا القرار بالموافقة على طلب الادعاء رفع السرية عن أوامر القبض.

يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ حزيران/ يونيو 2020، تزامناً مع انسحاب ميليشيات “الكاني” من المدينة.

وتعليقاً على ذلك، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة ميليشيات الكاني عليها يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية.

وبيّن أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.

وأكد سعيهم للعمل مع السلطات الليبية لضمان القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة القانونية.

وقال خان إن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب.

وشدد على أن الوضع في ليبيا يشكل أولوية بالنسبة لمكتبه. فيما رحبت رابطة ضحايا ترهونة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض ضد بعض المتهمين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة وعلى رأسهم الأكثر دموية وفق قولها “عبدالرحيم الكاني”.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن مذكرة القبض اختبار حقيقي للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم والتي كان من الأولى أن تكون هي من تقدمهم للمحاكمة.

وأبدت الرابطة تحفظها على إيواء جمهورية مصر لمطلوبين وتقديم الحماية لهم، لا سيما وأن عدداً من ضحاياهم هم مواطنون مصريون قتلوا ظلماً وغدراً على يد أفراد تلك العصابة، وفق البيان. وطالبت السلطات الليبية والمصرية وكل دولة يدخلها المتورطون، بالعمل بجدية وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وما تعهدت به في المواثيق الدولية، وتسلم المطلوبين للسلطات المختصة في ليبيا أو لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الرابطة أن أهالي الضحايا لن يدخروا أية مناسبة أو وسيلة مهما كانت تحقق لهم مبتغاهم، وفق البيان.

ورحبت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 أوامر اعتقال ضد مرتكبي جرائم حرب بمدينة ترهونة. وقالت في تغريدة لها عبر موقع إكس، إن أوامر الاعتقال وحدها لا تكفي؛ مطالبة السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة لاعتقال الأفراد ونقلهم للمحاكمة.

وشددت منظمة محامون من أجل العدالة، على ضرورة تكثيف الجهود في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى، في جميع خطوط التحقيق ذات الأولوية في ليبيا.

وفي أيار/ مايو 2023، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف جديدة بتهمة ارتكاب جرائم في ليبيا. وقدم الخبير الدولي كريستوفر هيل في تحليل كتبه للمجلس الأطلسي تفسيرات موضوعية بشأن هذه المذكرات؛ نظراً لأن أوامر التوقيف كانت مخفية، وبالتالي لا يعرف تفاصيلها سوى المعنيين بإنفاذ القانون.

وقال إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية وافقوا على أربعة أوامر اعتقال مختومة، وينظرون في طلبين إضافيين لأوامر التوقيف، وهو ما اعتبره زيادة في نشاط المحكمة الجنائية الدولية إزاء ليبيا بعد سكون نسبي.

وبسبب عدم الإفصاح عن أوامر الاعتقال الجديدة، أشار الخبير إلى أن موظفي مكتب المدعي العام والشركاء المعنيين بإنفاذ القانون هم فقط من يعرفون التفاصيل، مثل هوية المتهم. مع ذلك، طلب مكتب المدعي العام فض جميع أوامر الاعتقال، وينظر القضاة في هذا الطلب، لكنه يلفت الانتباه إلى صعوبة جمع الهويات على وجه اليقين. غير أن هناك بعض المؤشرات على أن الأهداف قد تكون بارزة.

ويذهب هيل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك شُرطتها الخاصة لتنفيذ أوامرها، وإنما تنفذها بالاعتماد على تعاون الدول، بمعنى وكالات إنفاذ القانون في الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، البالغ عددها 123 دولة، والدول الأخرى التي ترغب في المساعدة، كما تفعل جميع المحاكم الدولية.

على هذا النحو، يستخدم المدّعون الدوليون عنصر المفاجأة الذي توفره الأوامر المختومة، حيث يعتقدون أن الاعتقال في المستقبل غير البعيد أمر ممكن، وبالتالي من المحتمل أن تكون هناك اعتقالات في طور الإعداد، مع استعداد السلطات في طرابلس أو بنغازي لاعتقال الأطراف المناوئة.