ليبيا: تزامناً مع الجمود السياسي… إحاطة أولى منتظرة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن وغوتيريش ينشر تقريراً حول الوضع في البلاد

طرابلس ـ «القدس العربي»: تزامناً مع الجمود السياسي الذي تمر به ليبيا، وفي الوقت الذي يترقب فيه الليبيون الإعلان عن نتائج مداولات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية سابقاً لوضع حل للقضايا الخلافية العالقة والحائلة دون الوصول للانتخابات، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه،قدمت إحاطتها الأولى أمام الأمن الدولي، أمس الخميس، عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفق ما نشرته البعثة عبر صفحتها على فيسبوك، فإن إحاطة تيتيه ستبدأ عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس.

والثلاثاء، اجتمعت تيتيه مع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضا نتائج اجتماعاتها ومشاوراتها التي أجرتها في ليبيا بعد توليها منصبها، حسبما أورد السني عبر حسابه على منصة إكس.

وأضاف السني أن اللقاء استعرض أيضاً التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد، وأكدا أهمية دورها الفترة المقبلة في إطار دعم القيادة والملكية الليبية للحل مع ضرورة دعم المبادرات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الانتخابات.

وأوضح أنهما تطرقا خلال اللقاء إلى المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار، وأهمية الدفع باستقرار وإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، والذي سيساهم في استقرار المنطقة.

كما من المتوقع أن يقدم رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار رقم 1970 في ليبيا إحاطة عن أنشطة اللجنة في الجلسة، حسبما أورد موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت في السابع من نيسان/أبريل الجاري.

وفي 24 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين تيتيه ممثلة خاصة لليبيا خلفاً لسلفها عبد الله باتيلي، الذي تخلى عن المنصب بسبب عقبات اعترضت طريقه.

ومنذ وصولها طرابلس لمباشرة مهامها، أجرت تيتيه لقاءات عدة مع مسؤولين ليبيين ودبلوماسيين أجانب، لاستعراض مستجدات الأزمة في ليبيا.

وفي الرابع من شباط/فبراير الماضي، أعلنت البعثة الأممية إنشاء لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة التي تعرقل إجراء انتخابات وطنية، ومن المقرر أن تقدم مقترحات إلى البعثة الأممية لدراستها في المرحلة المقبلة من العملية السياسية.

وفي السياق، وفي تقرير حديث، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المداولات التي أطلقتها اللجنة الاستشارية من الخبراء الليبيين بتسيير من البعثة الأممية هي خطوة حاسمة لإحياء عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، ويتولون زمامها للحفاظ على الاستقرار وتمكين الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

جاء ذلك ضمن تقرير غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في ليبيا خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 4 أبريل الماضيين.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية مثنياً على ما يبذلونه من جهود، دعماً لجهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها البعثة، لوضع خيارات لحل المسائل العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وفق قرار مجلس الأمن رقم 2755، أوكلت البعثة الأممية في شباط/فبراير الماضي للجنة الاستشارية مهمة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئةً لصنع القرار، أو منتدى للحوار السياسي.

واستأنفت اللجنة الاستشارية هذا الأسبوع اجتماعاتها لمواصلة مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم. ووفق بيان سابق للبعثة، فإن اللجنة تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية.

وفي سياق عام، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات ذات الدوافع السياسية لحقوق الإنسان في ليبيا، قائلاً إن الأمر ساهم في خلق مناخ من الخوف وجعل من الصعب الحفاظ على بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة.

وأشار إلى استمرار جهاز الأمن الداخلي في انتزاع اعترافات بالإكراه وبثها علناً، وهي ممارسات غير قانونية، مضيفاً أن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أكدت مراراً للسلطات في طرابلس أن هذه الممارسة تقوض حقوق المتهمين وتفسد أي محاكمات محتملة.

وتحدث التقرير عن وقائع خطف في مدن غرب ليبيا، ومنها احتجاز جهاز دعم الاستقرار مدوناً بارزاً في مركز اعتقال غير رسمي في منطقة أبوسليم بعد انتقاده حكومة الوحدة الوطنية (الموقتة) في منشور على الإنترنت، إضافة إلى احتجاز محام بارز تعسفياً في بنغازي منذ 12 مارس.

كما سلط الضوء على واقعة انتشار مقاطع فيديو في 12 كانون الثاني/يناير الماضي قيل إنها تعود للعام 2020، ويظهر فيها عشرات المعتقلين الليبيين والأجانب وهم يتعرضون لسوء معاملة وتعذيب، وقد حددت البعثة الموقع على أنه سجن قرنادة في شرق ليبيا، وقدرت أن بعض مرتكبي تلك الأفعال ينتمون إلى قوات تابعة للجيش الوطني الليبي.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الاتفاق على ميزانية متوازنة وموحدة مع آليات رقابة قوية، مع احترام استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية، وتنفيذ إصلاحات حيوية لتحسين الحوكمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن إنهاء نظام تبادل النفط الخام مقابل الوقود خطوة مهمة في مكافحة الفساد.