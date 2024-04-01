ليبيا: تساؤلات عقب هجوم بقذائف هاون قرب منزل عائلة الدبيبة

طرابلس – «القدس العربي»: أكد مصدر مطلع في تصريحات لـ”القدس العربي” تعرض مكتب إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الملاصق لمنزل رئيس الحكومة، الأحد، للاستهداف عقب وقت الإفطار وأثناء غيابه عن المكان، بقذائف.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن قذيفتي هاون أطلقتا أصابت الأولى سطح المبنى، بينما أصابت الأخرى شرفة المكتب مباشرة. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن وزير ليبي قوله إن منزل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، مضيفاً أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وأكد الوزير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في رسالته، أن الهجوم لم يسفر سوى عن بعض الأضرار، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.وبحسب المصادر، فإن الدبيبة كان عائدًا لتوه من خارج البلاد، ولم يكن موجودًا في العاصمة طرابلس، لكن عائلته كانت موجودة ساعة الاستهداف، دون أن يصاب أحد من أفرادها بأذى.

في التوازي، قال مواطنان لوكالة “رويترز” إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث منزل رئيس الوزراء.

وذكر أحد المواطنين للوكالة نفسها أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية. ورجحت مصادر إعلامية أن تكون القذائف قد أسقطت من مسيرتين، ما صاعد الجدل لعدم امتلاك عدد من الكتائب المسلحة لهذا النوع من الأسلحة. وعقب الحادث، أعلنت الأجهزة الأمنية داخل العاصمة طرابلس حالة الطوارئ في محيط منزل الدبيبة، حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً مكثفاً للآليات والسيارات المسلّحة، بينما يستمرّ توافد التعزيزات العسكرية على المكان، كما أغلقت الطرقات المؤدية للمنزل. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من قرار الدبيبة تعيين العميد محمود حمزة، قائد اللواء 444 أحد أبرز الأجهزة العسكرية النافذة في غرب البلاد، مديراً جديداً لإدارة الاستخبارات العسكرية، وهو شخصية نافذة لكنها لا تحظى بإجماع ودعم كافة الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة داخل العاصمة طرابلس. وإثر الحادث، توافد على منزل الدبيبة كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسي الكوني وعدد من الوزراء، للاطمئنان على سلامته. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الدبيبة للاستهداف، حيث تعرض في شباط/ فبراير 2022 موكب الدبيبة لإطلاق رصاص من قبل مجهولين أثناء مروره بأحد أحياء العاصمة طرابلس، دون أن يسفر عن أي إصابات.

وقال مصدر مقرب من الدبيبة في حينه إن الأخير نجا من محاولة اغتيال إثر

مناقشة المكونات السياسية مسألة تشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم انتخابات تفضي لتشكيل سلطات مستقرة ومركزية في ليبيا، حيث تعاني ليبيا للعام 13 على التوالي من تفكك مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وفي آذار/مارس الماضي، عقدت جلسة حوارية ليبية في العاصمة المصرية (القاهرة) بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بعد دعوة من الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط. وأعلنت جامعة الدول العربية عن مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي بين رؤساء “المجلس الرئاسي” محمد المنفي، و”النواب” عقيلة صالح، و”الأعلى للدولة” محمد تكالة.وأشارت في بيان، إلى الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها. وأقر الحاضرون بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقه تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وحسب نص البيان، فقد جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

واتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، كما أعلن مصدر برلماني أن اجتماع القاهرة الثلاثي خلص إلى الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.