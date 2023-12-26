ليبيا: تصريحات لنورلاند «تفتقد للدبلوماسية» تثير غضب سياسيين… وتوتر في العاصمة طرابلس بعد اعتقال أستاذ جامعي

طرابلس – «القدس العربي»: مازال الخلاف واضحاً بين الفرقاء السياسيين الليبيين ومن يحاول تسيير عجلة العملية السياسية دولياً في البلاد، كأمريكا وبعثة الأمم المتحدة؛ ففي جديد هذا الخلاف، علقت كتلة التحالف الوطني على تصريحات صدرت عن سفير الولايات المتحدة في ليبيا بمناسبة عيد الاستقلال، معتبرة إياها تفتقد للدبلوماسية في وقت تحاول فيه واشنطن قيادة عملية سياسية جديدة في البلاد أملاً في الوصول للانتخابات.

رفضت كتلة التوافق الوطني تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بشأن الوضع في ليبيا، واصفة ذلك بأنها تصريحات خارجة عن “اللياقة الدبلوماسية” وتعد تدخلاً في الشأن الليبي.

واعتبرت الكتلة في بيان لها، أن التدخلات كانت وما زالت أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم في ليبيا، متهمة المبعوث نورلاند بـ”الزيف” بشأن ادعاء بلاده تبني مطالب الشعب الليبي والانحياز له، في وقت رفضت فيه توافقات مجلسي “النواب” و”الدولة” في أكثر من مناسبة لأنها كانت بـ”إرادة ليبية خالصة”، وفق البيان.

واعتبرت أن انخراط واشنطن الكامل في جرائم الحرب والإبادة لآلاف الأطفال والنساء في غزة لا يؤهلها للحديث عن الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، لافتة إلى أن تلك التدخلات تفقدها دورها كوسيط نزيه في الأزمة الليبية ويضع مصداقيتها على المحك، وفق البيان.

وكانت السفارة الأمريكية قد أشارت في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى مسؤولية الفاعلين السياسيين عن تأجيل الانتخابات التي كان مزمعاً عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، قائلة إنها “تشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلاً لتلبية المطالب الشعبية للتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة”، وفق البيان.

ولا يعد الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر بين واشنطن والبعثة والمسؤولين الليبيين الحاجز الوحيد أمام وضع ليبيا على مسار أمني وسياسي واضح، فالخروقات الأمنية مازالت تسجل بشكل مستمر، آخرها ما سجل خلال اليوم الماضي في طرابلس من اختطاف عضو هيئة تدريس وما نتج عن ذلك من توترات.

وأعلنت جامعة طرابلس اقتياد مجموعة مجهولة لعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الدكتور بشير عريبي إلى جهة غير معلومة، الإثنين.

ودانت الواقعة قائلة إنها “تهدد استقرارها”، داعية إلى المحافظة على سلامة عريبي وإطلاقه فوراً دون قيد، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالبت الجامعة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها بحمايته ومعرفة الجهة المسؤولة عن اقتياده بأسرع وقت، ودعت السلطات العليا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته وحماية أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

ولوحت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بتعليق الدراسة في جامعة، حال عدم إطلاق الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور بشير عريبي. وأدانت خطف أستاذ الهندسة النووية الدكتور بشير عريبي على يد جهة غير معروفة من داخل الحرم الجامعي الإثنين، مطالبة الجهة المسؤولة عن احتجازه بالإفراج عنه بشكل عاجل وفوري، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء. وأغلقت مجموعات مجهولة الهوية عدداً من الطرق الرئيسية في طرابلس رداً على اختطاف عضو هيئة التدريس، ما رفع من التوترات وهدد باندلاع اشتباكات بين الفصائل المسلحة. ورداً على ذلك، اتهم جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طرابلس الدكتور بشير عريبي بتحريض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للاعتصام وإيقاف الدراسة، معلنًا التحقيق مع الأكاديمي واعترافه بما نسب إليه ومن ثم إحالة الواقعة إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص. وقال الجهاز إن عريبي تجاهل كل الجهود التي بذلت من أجل عودة الدراسة ولم يكتف بذلك، بل تهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة ووصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك “يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي باعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي”.

وقلل البيان من قدرة أي تصعيد غير قانوني على التأثير على الجهاز لتلبية “رغبات خاصة” في إشارة إلى تلويح نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بتعليق الدراسة في الجامعة حال عدم إطلاق عريبي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قررت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد اتفاقها مع حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما أعلنته النقابة عبر صفحتها على فيسبوك .

وأصدرت العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي قرارها رقم (3) لعام 2023 بشأن تعليق الاعتصام الذي نص على إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي 2023 – 2024.