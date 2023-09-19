ليبيا: تضييق على الصحافيين وقطع الاتصالات بعد يوم واحد من تظاهرات حاشدة في درنة طالبت بإسقاط البرلمان

طرابلس – «القدس العربي»: تعرضت شبكة الاتصالات في مدينة درنة الليبية، أمس الثلاثاء، إلى انقطاع كوابل الألياف البصرية، بينما رجحت الشركة القابضة للاتصالات تعرضها لعملية تخريب تزامناً مع مطالبة الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) من الصحافيين مغادرة المدينة، حسبما ذكرته وكالة رويتر واندلاع تظاهرات طالبت بإسقاط البرلمان، وتوحيد البلاد.

وأعلنت الشركة القابضة للاتصالات، في بيان لها، أن تأثر شبكة الاتصالات في درنة جراء قطع في كوابل للألياف البصرية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضحت الشركة أن أعمالاً تخريبية قد تكون وراء قطع الكوابل الرابطة أكثر من مسار في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى محاولة فرق العمل الوصول، للعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

وتزامناً مع ذلك، قالت وكالة رويترز إن سلطات شرق ليبيا طلبت الثلاثاء، من الصحافيين، مغادرة درنة، نقلاً عن وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من مجلس النواب هشام أبوشكيوات. وصرح أبوشكيوات إلى الوكالة بأن العدد الكبير من الصحافيين يعوق عمل فرق الإنقاذ، مضيفاً أنها محاولة لتهيئة ظروف أفضل لفرق الإنقاذ، لتعمل بشكل أكثر سلاسة وفاعلية .

وخرجت تظاهرات شعبية بمدينة درنة الليبية وتحديداً أمام مسجد الصحابة نظمها أهالي المدينة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب الليبي وتوحيد ليبيا شرقاً وغرباً وتنظيم عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من العاصفة. وهتف متظاهرون: “الشعب يريد إسقاط البرلمان” و”لا إله إلا الله عقيلة عدو الله” و”اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان”، “لا شرقية لا غربية ليبيا وحدة وطنية”، “يا بنغازي ديري ليلة لزي (اطردي) برلمان عقيلة”.

وفي بيان تلاه المتظاهرون نيابة عن “سكان درنة”، دعوا “النائب العام في دولة ليبيا للإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم”. وطالب المتظاهرون “مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل”، وبـ”البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين”، كما طالبوا بـ”حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة” وبالتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة”.

وتصاعد الغضب الشعبي عقب المظاهرات، حيث اتجه المتظاهرون إلى منزل عميد البلدية عبد المنعم الغيثي، وأضرموا فيه النيران وهتفوا “دم الشهداء ما يمشيش هباء”، وفق مقاطع فيديو تداولها مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وامتصاصاً للغضب الشعبي، أعلن رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد، حل المجلس البلدي في درنة وإحالته إلى التحقيق، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

ميدانياً، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ انتشال 365 جثة في مدينة درنة من ضحايا السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال. جاء ذلك في بيان بأعمال غرفة عمليات درنة التابعة للجهاز تم نشره على فيسبوك الثلاثاء.

واستقبلت الغرفة، 3401 بلاغ، ونقل أفرادها 1502 جثمان، إضافة إلى نقل 115 مريضاً إلى مستشفى داخل المدينة، و61 آخرين إلى مستشفيات خارج المدينة. وأشارت الإحصائية إلى إخلاء أفراد الجهاز 1509 مواطنين من المدينة، إضافة إلى نقل مصابين يقدر عددهم بـ912 حالة.

وأعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة علي القطراني، أن وزارة الصحة دشنت 6 مستشفيات ميدانية بشكل عاجل في مدينة درنة لمواجهة الآثار المدمرة للعاصفة دانيال. وقال القطراني، في مؤتمر صحافي، إن وزارة الصحة استجلبت أيضاً عدداً من المختبرات المختصة بالتحاليل إلى درنة، دون توضيح ماهية هذه المختبرات أو تفاصيل أخرى عنها.

وفي السياق، أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة إلى 3338 شخصاً، بعد انتشال 55 جثة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحافي يومي لاستعراض الوضع العام في المنطقة الشرقية: “استطعنا إنشاء مستشفيات ميدانية خلال وقت قصير، واليوم لدينا عدد من الأولويات في مقدمتها إصلاح الطرق، حيث بدأت لجنة الإعمار بالعمل فوراً في المناطق المتضررة، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية للاستجابة السريعة، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية والغذائية لكل العائلات المتضررة وتحديد آلية شفافة لتوزيع المساعدات والإغاثة .

وتتضارب هذه الأرقام مع أرقام أخرى، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفاً و300 شخص في مدينة درنة فقط. وأضاف المكتب أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقي 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا. وأضافت: “من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين”.

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلاً عن الكهرباء .

ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور، بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن العاصفة المتوسطية “دانيال” المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، بواسطة الأجهزة الوطنية والأجنبية المساعدة، حيث ترتفع حصيلة الضحايا بشكل يومي .

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، انتشال جثامين 96 شخصاً من تحت الأنقاض وفي عرض البحر، ضمن مهمة فريقها بمدن شرق ليبيا.

وتعليقاً على المأساة الإنسانية التي تمر بها مدينة درنة، قال الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه صُدم من الصور المروعة، واليأس في أعين الناجين خلال زيارته مدينة درنة التي ضربتها العاصفة “دانيال” المدمرة، مؤكداً أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع اليوم على عاتق القادة الليبيين، لتوحيد بلادهم.

وتحدث باتيلي عن هول المأساة خلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الحكومية، مشيراً إلى المباني المنهارة بالكامل وسط المدينة، وصور الفوضى. لكنه أشاد أيضاً بتدفق الليبيين من كل المناطق، لمساعدة سكان درنة. وأشار المبعوث الأممي إلى صعوبة مواجهة كارثة بهذا الحجم في الدول التي تمر بظروف سياسية طبيعية. لكن التقسيم في ليبيا بين حكومتين متنافستين على السلطة جعل البلاد غير مستعدة لتنظيم الإغاثة بشكل مناسب مع الفرق الأجنبية التي أتت للمساعدة.

وأضاف باتيلي أنه لو كانت البلاد موحدة لكان تقديم المساعدات أسهل، مشيراً إلى لقاء عسكريين من المنطقتين الشرقية والغربية، لدعم جهود الإغاثة، واتفاقهم على إنشاء مركز عمليات مشتركة. وفيما يتعلق بحجم التعبئة الدولية لمساعدة ليبيا، اعتبرها باتيلي غير كافية بما يتناسب مع حجم الكارثة، لافتاً إلى أنه بعد تحطم الجسور الواصلة إلى درنة، شرعت السلطات منذ يومين فقط في إنشاء طرق مؤقتة، للوصول إلى المدينة.

ويرى باتيلي أن ليبيا تمتلك الموارد المالية الكافية لمواجهة الكارثة، منوهاً بإعلان حكومة الوحدة الوطنية تقديم دعم مالي كبير. كما خصص مجلس النواب ميزانية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، لمجابهة تداعيات السيول. ويعتقد المسؤول الأممي أنه لو أخذت التحذيرات في الاعتبار، لكان من الممكن أن يخفف ذلك من العواقب الكارثية، كما أنه لو كان هناك رد جماعي مشترك وموحد من دولة منظمة لكانت العواقب أقل، وفق تعبيره.

وفي السياق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي تمثل صورة حزينة لحالة العالم، حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم مشيراً إلى أن الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع.

وقال في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء إن السدين في درنة انهارا بعد سنوات من الحرب والإهمال، ولا تزال الأمواج تجرف الجثث إلى الشاطئ وذلك بعدما فقد الآلاف أرواحهم في درنة جراء فيضانات غير مسبوقة .