ليبيا تطلب دعماً من البنك الدولي لمجابهة أزمة السيول وحكومة حماد تعتزم إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمارها

طرابلس – «القدس العربي»: لأول مرة في تاريخ ليبيا الحديث، سربت عدد من الوسائل الإعلامية مراسلة صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية وموجهة إلى البنك الدولي طالبت فيها الحكومة البنك المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، مخلفة آلاف الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

ووجهت المراسلة من وزير المالية خالد المبروك، وتضمنت طلباً إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، داعياً المؤسسة الدولية إلى تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال، وفق نص الرسالة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس.

وتابع في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا “في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا”، مثنياً على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.

وطالب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة وهي تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب البنك الدولي بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير وذلك استناداً إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملاً دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.

وعن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، مشدداً على أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.

صندوق دولي لتجميع الموارد

أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار إلى أن الحكومة في صدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة، آملا مساعدة البنك الدولي في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

وأوضح المبروك في ختام رسالته إلى الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا، أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفاً والمتأثرة سلباً.

وأعرب في ختام رسالته، عن أمله في أن ينظر البنك الدولي في طلب الحكومة خلال هذه الفترة الصعبة للغاية مؤكداً أن دعمه سيحدث فرقاً كبيراً في حياة المتضررين من هذه الكارثة، وأن الحكومة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في ليبيا.

وسارت الحكومة المكلفة من البرلمان على ذات النهج والخطاب الدولي، حيث أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة دانيال شرق البلاد. ودعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، حسب الدعوة المنشورة على صفحة الحكومة في موقع فيسبوك الجمعة.

وقال إن حكومته اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.

وأوضح أن الحكومة، عبر أدواتها التنفيذية جميعها وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى.

وفي سياق المساعدة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية مساء الخميس، تدشين اليابان وإيران وبنغلاديش جسراً جوياً إنسانياً، لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية دانيال.

ويجرى ذلك عبر التنسيق بين إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية وسفارات الدول الثلاث المعتمدة لدى ليبيا، حسب بيان صادر عن الوزارة، الذي توقع وصول طائرة مساعدات صينية تحتوي على 50 طناً من المواد اللوجستية العاجلة، الأحد المقبل، إلى مطار بنينا الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم الصليب الأحمر الصيني والخارجية التايلاندية دعماً مالياً إلى الهلال الأحمر الليبي، لم تحدده، بينما تعتزم أستراليا تقديم مليون دولار للأعمال الإغاثية. كما ستقدم كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

24 دولة سيرت رحلات إغاثية

الخميس، قالت حكومة الوحدة الوطنية إن 24 دولة سيَّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا من خلال 65 طائرة إغاثية ونحو 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية، لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

وميدانياً، أعلن الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، دفن جثامين 3660 ضحية حتى الخميس، جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة، وأشار المسماري في إحصائية يومية إلى دفن 223 جثة في مقبرتي مرتوبة والظهر، الخميس.

وتتضارب هذه الأرقام مع إحصائيات أخرى، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفاً و300 شخص في مدينة درنة فقط. وأضاف المكتب أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا.

وأضافت: “من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين”.

وشمل عدد الوفيات أجانب من جنسيات مختلفة، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 406 مهاجرين غير شرعيين على الأقل لقوا مصرعهم في مدن شرق ليبيا جراء الفيضانات العارمة والسيول التي صاحبت مرور العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ أربعة آلاف شخص تقريباً.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر مطلع الأسبوع الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة لليوم التاسع.

*انتشال 245 جثة في يوم واحد

وفي السياق، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال 245 جثة في مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة الخميس.

ونفذ فريق البحث والانتشال بالمركز، الذي يضم غواصين ومجهز بقوارب، أعمال إخراج الجثامين بالتعاون مع حرس السواحل في بنغازي وفرقة الضفادع البشرية والفرقة 20-20 وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن الأمانة العامة للإنتربول بصدد إرسال مزيد من الفرق الفنية لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث بالمناطق المنكوبة.

وأشارت الداخلية على صفحتها في فيسبوك، إلى أن الفريق الإماراتي الذي وصل وباشر أعماله الخميس؛ كان الفريق الأول المرسل من الإنتربول، وهو متخصص في التعرف على هويات الضحايا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بدرنة؛ تمكنت من انتشال 75 جثة، و50 من أشلاء ضحايا الفيضانات.

وأوضحت أن عملية الانتشال تمت بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي، حيث تم نقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة، حسب الوزارة.

كما كشفت الوزارة أن فريق البصمة الوراثية باشر أخذ عينات الحمض النووي لـ 125 جثة مجهولة الهوية؛ مؤكدة عملهم على انتشال نحو 100 جثة أخرى من مواقع جرى تحديدها، رغم وجود كثير من المعوقات الطبيعية، وذلك بالتنسيق بين الفرق الفنية لجهاز المباحث، وفريق الدعم المركزي بمنطقتي الوردية ووادي جرجار أمه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، شروعهم لأول مرة في أخذ 62 عينة من الحمض النووي للجثث المجهولة في مدينة درنة، وذلك بتكليف من النائب العام، وفق قوله.

وقال في مداخلة صحافية، إن الهيئة شكلت فريقاً سيتوجه السبت لتجميع عينات الحمض النووي من أسر الضحايا، موضحاً أن التعرف على الأشلاء المتناثرة التي عثر عليها خلال اليومين السابقين ليس صعباً، وسيجري التعامل معها كل على حدة، إلى أن يتم التعرف عليها جميعاً، حسب قوله. وعن أعداد الجثث المنتشلة، أشار رئيس الهيئة إلى أن ما تمّ الكشف عنه من الأعداد ليس دقيقاً؛ وذلك بسبب اشتراك جهات مختلفة في عمليات الانتشال والإعلان بشكل عشوائي.

وخلال تظاهرة الإثنين الماضي، رفع أهالي درنة قائمة من 16 مطلباً، تضمنت الدعوة إلى البدء الفعلي لإعادة تعمير درنة، وتنظيم مؤتمر دولي من أجل دعم هذا الهدف، وتكليف مجلس بلدي من الكفاءات من أبناء المدينة، ومراقبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أوجه الصرف في عملية إعادة الإعمار. ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. وأظهر تسجيل مصور، بثته وكالة الأنباء الليبية، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن الإعصار دانيال المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.