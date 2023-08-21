ليبيا تطلق مشروعاً لبناء محطة كهرباء في طرابلس تنفذه شركتان تركية وألمانية

■ طرابلس – الأناضول: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إطلاق مشروع لتشييد محطة غازية للكهرباء بالعاصمة طرابلس بتنفيذ من شركة تركية بالتعاون مع أخرى ألمانية.

وقالت الحكومة، في بيان إن «رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة بقدرة 1320 ميغاوات».

وأضافت أن تنفيذ المحطة سيتم «تحت إشراف الشركة العامة الليبية للكهرباء (حكومية) وبتنفيذ شركة شاليك التركية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية».

وحضر مراسم وضع حجر الأساس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من الوزراء، ورئيس شركة «شاليك» القابضة أحمد شاليك، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، حسب البيان نفسه.

وقال الدبيبة خلال الحفل «لن تكون هناك أي عملية إظلام (قطع للكهرباء) بعد إتمام تشييد محطة جنوب طرابلس».

وأضاف أن «شركة شاليك ستنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن». وتابع «ليبيا وتركيا تربطهما علاقة ترتكز على البناء والتعمير والاستثمار».

وفي 10 يوليو/ تموز 2022، وعد الدبيبة بحل أزمة الكهرباء التي كانت سبباً في احتجاجات خرجت بذلك الوقت وتحول بعضها لأعمال عنف أدت لحرق مقر مجلس النواب (البرلمان) في مدينة طبرق ومقار حكومية أخرى. ومند مايو 2021 تنفذ شركة تركية أخرى «أنكا تكنيك» مع شركة «سيمنس» الألمانية مشروع محطة كهرباء استعجالي في غرب طرابلس بقدرته إنتاجية تبلغ 670 ميغاوات‎.

كما تنفذ شركة «آنكا تكنيك» مشروع محطة أوباري الكهربائية الغازية في الجنوب الليبي بقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميغاوات.

وتعاني شبكة الكهرباء في ليبيا من نقص شديد في إنتاج الطاقة بسبب تضرر محطات التوليد وشبكات النقل نتيجة الحروب المتكررة الأمر الذي يسفر عن انقطاع التيار الكهربائي يومياً بشكل جزئي بينما ينقطع عن كامل البلاد في بعض الأحيان.