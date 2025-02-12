ليبيا: تعرض وزير بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لمحاولة اغتيال

طرابلس: تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عادل جمعة، الأربعاء لمحاولة اغتيال بعد خروجه من قرية “بالم سيتي” التي تحوي مقر البعثة الأممية في الطرف الغربي للعاصمة الليبية.

وحسب مصدر من الحكومة، أطلقت مجموعة مسلحة أعيرة نارية على عادل جمعة أثناء مروره من الطريق السريع، ما أدى لإصابته برصاصتين في ساقيه، وذلك قبل أن تلوذ المجموعة بالفرار.

وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت جمعة من قبل جهة وصفتها بـ”المجهولة”.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته الأربعاء، إن الحالة الصحية للوزير “مستقرة”، وإن الأجهزة الأمنية المختصة “باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة”.

وأكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.

(د ب أ)