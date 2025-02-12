اقتصاد | طاقة

ليبيا تعلن حفر 14 بئر نفط وغاز خلال العام 2024

12 - فبراير - 2025

طرابلس: أعلنت السلطات الليبية، الأربعاء، عن حفر 14 بئرا للنفط والغاز خلال العام 2024، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لـ213 بئرًا أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن “الشركة الوطنية للحفر أنجزت حفر 14 بئرًا للنفط والغاز، وأجرت أعمال صيانة لـ213 بئرًا أخرى خلال العام الماضي”.

ولم توضح الوكالة حجم الإنتاج المتوقع من هذه الآبار أو مواقع حفرها.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن المؤسسة الوطنية للنفط ناقشت خلال اجتماعها الثلاثاء، المشاريع المنجزة لعام 2024، إضافة إلى الخطط المستهدفة لعام 2025، والميزانية اللازمة لتنفيذها.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس إدارتها مستمر في دعم الشركة الوطنية للحفر لتعزيز خدماتها وتحديث أسطول حفاراتها، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين عمليات الحفر.

وتعد ليبيا من الدول الغنية بالموارد النفطية، حيث يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز.

(الأناضول)

