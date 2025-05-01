ليبيا: تعليقاً على مراسيم الرئاسي… البعثة الأممية والسفير الأمريكي يدعوان لتجنب الإجراءات الأحادية

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعدت وتيرة الجدل الدائر حول إصدار المجلس الرئاسي الليبي ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وحدد مهامها، حيث وصل صدى الجدل إلى الأوساط الدولية وسط دعوات لتجنب أي إجراءات أحادية الجانب.

وأعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد «الأعمال أحادية الجانب» من قبل الجهات السياسية والأمنية.

ودعت في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى «الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد».

وأشارت إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخياً بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار «يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة».

وجددت دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.

وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتفق تماماً مع رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن على جميع الأطراف السياسية والأمنية تجنب اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار.

وأضاف نورلاند، في منشور عبر حساب السفارة الأمريكية على فيسبوك، أن التقدم المحرز في المسارين الاقتصادي والأمني يُمهّد الطريق لتحقيق تقدم في المسار السياسي، داعياً إلى ضرورة استغلال كل فرصة لبناء توافق حول مسار نحو الانتخابات.

والثلاثاء، أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، وأوضح «الرئاسي» أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وحسب المرسوم، يتولى المجلس صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.

ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 ملغى وغير منتج لأي أثر قانوني.

كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت، ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.

وأعلن «الرئاسي» إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.

من جهته، نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية، قائلاً: «نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به».

وأضاف أن «أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء»، وفق تعبيره.

ورد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن «السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة»، معتبراً أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولاً على عمل السلطة التشريعية ومنعدماً».

وأضاف، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيا أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب يمارس اختصاصه ولا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم».

وأوضح أن المُشرِّع هو من أعطى المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، وهو نفسه الذي أعطى المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في إطار السلطة التقديرية التي منحها له الإعلان الدستوري.

وقال عقيلة صالح، إن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، معتبرًا إياه أيضًا يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية، داعياً إلى مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي.

وهاجمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد، المراسيم التي أصدرها الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها اعتداء على اختصاص مجلس النواب، وأشارت إلى أن المراسيم لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل.

وقالت في بيان، إن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم، لا سيما المحاكم الدستورية، الأمر الذي سينتج عنه خلل وانقسام في سير مرفق القضاء الذي ما زال واحداً موحداً على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة.