ليبيا: تقارير إعلامية حول استهداف طائرتين عسكريتين روسيتين بقاعدة الخادم ومطار الجفرة… والأفريكوم تنفي

طرابلس – «القدس العربي»: نشرت إذاعة فرنسا الدولية تقريراً أكد أن طائرةً بدون طيار استهدفت طائرة عسكرية روسية من طراز “إليوشن” في حزيران / يونيو الماضي في قاعدة الخادم شمال شرق ليبيا. وأشارت الإذاعة في تقريرها، إلى الاستهداف الذي طال طائرة عسكرية روسية من نفس الطراز كانت تحمل أجهزة تشويش إلكترونية في مدرج مطار الجفرة في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن واشطن اتهمت روسيا باتخاذ ليبيا كمنصة لتنظيم أنشطتها في منطقة الساحل، وفق قولها.

وفي تصريحات صحافية، نفت قيادة الأفريكوم الأنباء المتداولة بشأن مشاركتها في قصف طائرة شحن روسية بقاعدة الجفرة الجوية.

ويأتي ذلك في وقت تبدي فيه واشنطن انزعاجها من النشاط الروسي في أفريقيا انطلاقاً من ليبيا خاصة مع إصرارها على إنشاء فيلق عسكري في المنطقة.

وقبل أيام، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وزارة الدفاع الروسية أنشأت فيلقاً جديداً باسم أفريقيا “أفريكا كوربس”، لتعزيز وجودها والانتشار بشكل أوسع في ليبيا وأفريقيا.

وأضافت في تقرير مطول أن هذا الفيلق سوف يضم عناصر من شركة فاغنر ومجندين جدداً، مشيرة إلى بدء إجراءات قبول المجندين الجدد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإصلاحات الروسية في شركة فاغنر، تأتي بعد زيارات متبادلة بين بنغازي وموسكو أسفرت عن اتفاق بين حفتر وبوتين على توسيع الحضور الروسي في ليبيا وأفريقيا عبر المكون الجديد فيلق أفريقيا.

وذكرت لوموند أن موسكو تحاول بإشراف وزارة الدفاع، تجديد منظومتها الإفريقية ونسيان “علامة فاغنر”، بحسب لوموند. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاسم الجديد مستوحى مباشرة من “أفريكا كوربس”، الكتائب الألمانية التي حاربت في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، وفق الصحيفة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشرت وكالة بلومبرغ تفاصيل اتفاق دفاعي تتم صياغته بين روسيا والقائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، يسمح بزيادة الوجود العسكري الروسي في ليبيا.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحفتر القائد العسكري القوي في شرقي ليبيا، يعملان على بلورة اتفاق دفاعي بعد زيارة حفتر لموسكو في أيلول/ سبتمبر الماضي، ولقاء بوتين. وذكر مطلعون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الخطة الجديدة قد تفضي إلى إنشاء قاعدة بحرية، ما يمنح موسكو موطئ قدم كبيراً على عتبة أوروبا الجنوبية. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أيضاً، قالت الخارجية الأمريكية إنه لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على الرئيس الروسي في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا.

وأضافت الخارجية على لسان متحدثها نيد برايس، أن مرتزقة شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية يمثلون عنصراً ضاراً في ليبيا، فهم ينهبون البلدان التي يوجدون فيها، ويعرضون الأمن العام للخطر ويتسببون في عدم احترام حقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مجموعة فاغنر زعزعت استقرار ليبيا، واستخدمتها كمنصة لتنظيم أنشطتها في المنطقة، مشيراً إلى أن المرتزقة الروس قاموا في العام 2020 بزرع مئات الألغام أثناء الانسحاب من طرابلس أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص. وتابع أن فاغنر أعاقت كذلك العملية الانتخابية العام 2021، وليس لديها مصلحة في التوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي، مضيفاً أنه يجب على المرتزقة الروس مغادرة البلاد فوراً واحترام إرادة الشعب الليبي، كما يجب على جميع القوات الأجنبية الأخرى النشطة في البلاد. وأوضح المتحدث أن سلطات موسكو تعمل مع ليبيا على إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا، وذلك بعد زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف إلى ليبيا بدعوة من خليفة حفتر.

وسيتعين على الفيلق الإفريقي الروسي، وفقاً للخارجية الأمريكية، إجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق في القارة لمواجهة النفوذ الغربي، معتبرة أن مجموعة فاغنر زعزعت استقرار ليبيا واستخدمتها كمنصة لتنظيم أنشطتها في المنطقة.

وأوضحت أن هدف الولايات المتحدة في ليبيا هو تحقيق دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة يمكنها التحكم في شؤونها الخاصة والتي تتمثل في الانتخابات الحرة والشفافة السبيل الوحيد لإنشاء حكومة وطنية قادرة على ضمان الأمن.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن السلطات الروسية تتعاون مع جهات في ليبيا لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

ووفق الوكالة، فإن هذا التعاون يأتي في أعقاب زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف، إلى ليبيا بدعوة من مجرم الحرب خليفة حفتر.

وتتمثل مهمة إيفكوروف في التنفيذ العملي للاتفاقيات الروسية الليبية التي تم التوصل إليها في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن والمنتدى العسكري التقني الذي انعقد شهر آب/ أغسطس في روسيا.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن وسائل إعلام روسية، أنّ الفيلق العسكري الروسي في إفريقيا سيسعى إلى مواجهة النفوذ الغربي في القارة السمراء.