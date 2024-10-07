ليبيا: تقارير تؤكد احتفاظ روسيا بقوات عسكرية في منشآت نفطية رئيسية… و«الوطنية للنفط» تنفي

طرابلس – «القدس العربي»: في تأكيد جديد لسطوة حفتر مع المرتزقة الأجانب على الحقول النفطية والموانئ، توصل تقرير جديد لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن روسيا تحتفظ بقوات شبه عسكرية ونظامية في منشآت نفطية رئيسية في ليبيا وتحتل قواعد جوية رئيسية في وسط وجنوب البلاد.

وأضافت المؤسسة الأمريكية أن روسيا تنقل من هذه القواعد، الأسلحة والإمدادات والمرتزقة إلى الدول الهشة والممزقة بالصراعات في الجنوب، بما في ذلك السودان وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد ومالي والنيجر.

ولفتت “كارنيغي” إلى أن موسكو تستخدم القواعد الجوية في ليبيا للاستفادة من تهريب الذهب والوقود والمخدرات.

وأشارت أيضاً إلى أن موسكو عززت علاقاتها مع حفتر مؤخرًا، في أعقاب الفيضانات المأساوية في مدينة درنة في سبتمبر 2023، من خلال إرسال الأطباء والمساعدات الطبية ومن خلال الزيارات رفيعة المستوى.

وتابع التقرير أن هذا الدعم أعقبه ارتفاع كبير في المواد العسكرية، مثل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة التي تتدفق إلى ميناء طبرق، والذي يأمل الكرملين في تحويله في نهاية المطاف إلى ترتيبات قاعدة أكثر ديمومة، حسب قولها.

وأوضح أن موسكو ليست بأي حال من الأحوال مدينة لأمير الحرب، بل إنها تعمل بشكل مستقل، كما تعمل على زيادة تواصلها مع حكومة طرابلس وتركيا بشأن المسائل الاقتصادية والطاقة.

وذكر التقرير أن روسيا تعمل على تعزيز قوتها الناعمة في شكل سفير روسي مصقول يتحدث العربية، وقناة فضائية ناطقة باللغة العربية، والمشاركة في التعليم الليبي، مشيرة إلى أن كل هذا يتناقض مع غياب الوجود الدبلوماسي الدائم للولايات المتحدة، وفق قولها.

وأشار تقرير “كارنيغي” إلى أن الجهود الأمريكية لإبعاد روسيا ورحيل القوات العسكرية الأجنبية من خلال سلطة تنفيذية منتخبة، تعطلت بسبب “عناد النخب الليبية وزعماء الميليشيات” المستفيدين اقتصادياً وسياسياً من الوضع الراهن، إضافة لعدم رغبة واشنطن في فرض عقوبات كبيرة أو الضغط على اثنين من أقرب حلفائها العرب في المنطقة، الإمارات العربية المتحدة ومصر، اللتين مكنتا من نفوذ روسيا المتزايد، على حد تعبيرها.

وقالت إن مسألة الانتقال إلى ما بعد حفتر تلوح في الأفق على السياسة الليبية، وإن روسيا سوف تتكيف مع خليفته وتستفيد منه، الذي من المرجح أن يكون ابنه صدام أو ابنه الأكثر تحفظاً الذي تدرب في روسيا خالد، وفق قولها.

ورجحت المؤسسة، على المدى القريب والمتوسط، أن تستمر ليبيا في العمل كأهم نقطة دخول لروسيا إلى المغرب العربي وتدخلها الأكثر نجاحاً في القارة الأفريقية، والتي تعمل الآن كنقطة انطلاق لبصمة موسكو المتنامية في الجنوب من خلال فيلق أفريقيا، حسب وصفها.

وقبل ذلك، نفت للنفط، السبت، الأخبار المتداولة إعلامياً عن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية الليبية.

وأكدت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية لم يعجزوا عن تأمين هذه المنشآت، التي تشكل جزءًا مهمًا من مقدرات الشعب الليبي.

واستنكرت ما وصفتها بـالادعاءات الباطلة والأخبار المضللة، داعية المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج إلى تحري الدقة والتزام المصداقية، واتباع معايير المهنية الصحافية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، لكيلا تقع في شبهة تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل.

واعتبر الموقع أن حفتر يستطيع من خلال هذه الشركة، الحصول على أموال كثيرة، ما قد يدفعه إلى استمرار إغلاق النفط.