ليبيا: تقارير غربية تتهم مسؤولي طرابلس بالتواصل مع إدارة ترامب لاستقبال مهاجرين… وخارجية الوحدة تنفي

طرابلس – «القدس العربي»: بعد نفيها المتكرر تواصلها مع أي مسؤول أمريكي حول استقبال مهاجرين على الأراضي الليبية، فجرت صحيفة وول ستريت جورنال مفاجأة في تقرير حديث نشرته اتهمت من خلاله حكومة الوحدة الوطنية بالتفاهم سابقاً مع ترامب لاستقبال مهاجرين ما حرك حكومة الوحدة الوطنية ودعاها تنفي سريعا ومجدداً التهم الموجهة إليها.

حيث نقلت صحيفة عن مسؤول أمريكي قوله، إن خطط إدارة ترامب لنقل المرحلين إلى ليبيا تعرقلت بسبب رفض الحكومتين المتنافستين في ليبيا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن ذات المصدر أن خطة ترحيل المهاجرين إلى ليبيا جاءت بعد تصريح مسؤولين ليبيين كبار بأنهم منفتحون على قبول المرحلين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ليبي قوله إن مسؤولين ليبيين، عرضوا خلال شهري يناير وفبراير على إدارة ترامب قبول المرحلين من أمريكا، مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس.

ووفقا للصحيفة فإن حكومة طرابلس عرضت قبول المرحلين، كوسيلة لكسب ود إدارة ترامب، ولما تواجهه من ضغوطات اقتصادية وتهديدات ممن وصفتهم بـ«المليشيات المنافسة».

وعقب ذلك نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة بشكل قاطع تواصل مسؤولين ليبيين مع إدارة ترامب بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.

وقالت في بيان لها إن المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثائق، معتبرة نشرها في هذا التوقيت جزءا من حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي.

وأكدت الوزارة موقفها الرافض لنقل المهاجرين وأي محاولة توطين أو استخدام الأراضي الليبية كبديل لحلول مفروضة من الخارج.

وسبق أن أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها استخدام الأراضي الليبية وجهة لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، مؤكدةً عدم وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن نقل المهاجرين.

وأشار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلى أن أي تفاهمات تجريها جهات غير شرعية، لا تُمثل الدولة الليبية، ولا تلزم الحكومة سياسيًا ولا أخلاقيًا، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، قال بيان منسوب لعدد 112 عضوا من مجلس النواب إن أنباء وصول متسللين غير شرعيين إلى ليبيا لم تنفه الجهات المعنية نفيا قاطعا.

وأضاف البيان -الذي لم تتأكد الأحرار من صحّة عدد نوابه- أن هذا الإجراء تعد سافر على السيادة الوطنية واستباحة غير مقبولة للأراضي الليبية واستهانة بشعبها.

واعتبر أنه ليست هناك أي جهة كانت تملك الحق في قبول إدخال عناصر مرفوضة قانونيا إلى البلاد، محملاً المسؤولية إلى كل من يتواطأ في إدخال المهاجرين، معتبرين ذلك «خليانة عظمى».ودعا إلى فتح تحقيق في القضية، ومساءلة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية

كما أعلن النواب تقديمهم دعوة إلى انعقاد البرلمان بشكل دائم لمتابعة قضيتي المهاجرين ومستجدات النائب المختطف إبراهيم الدرسي.

وفي السياق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الولايات المتحدة عدم نقل المهاجرين قسرا إلى ليبيا، حيث ظروف الاحتجاز غير إنسانية، والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي وعمليات القتل غير المشروعة موثقة جيدا.

من جانبها، قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إنه لا يُعقل أن تجبر دولة مُمزقة مثل ليبيا على استقبال المزيد من المُحتجزين مع تاريخها المُوثق جيدا الذي يشمل ظروف احتجاز مُروعة على يد جماعات مُسلحة غير خاضعة للمساءلة

وأضافت أن معاملة ليبيا للمهاجرين بالغة السوء ومراكز الاحتجاز غير إنسانية، وليس لدى اللاجئين أي مكان يلجؤون إليه طلبا للحماية.

وكان إعلام غربي وأمريكي أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لترحيل مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية أمريكية، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون.

وبعد انتشار الأخبار حول الرحلة المحتملة إلى ليبيا، قدم محامو مجموعة من المهاجرين الذين يتابعون دعوى قضائية جماعية طلبا طارئا إلى مورفي لمنع ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو أي دولة في طريقهم.

وإثر ذلك أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، برايان مورفي، أمرًا يقيّد ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا، وفق وكالة رويترز.

واعتبر أن أي جهد من قِبل إدارة ترامب لترحيل المهاجرين ينتهك أمراً قضائياً سابقاً يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير دولهم

ووفق أمر القاضي، سيواجه المرحّلون دون دراسة مسبقة خطر الاضطهاد أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك

وفي سؤال وُجّه إلى دونالد ترامب حول ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، قال: «لا أعرف، سيتعين عليكم أن تسألوا وزارة الأمن الداخلي».