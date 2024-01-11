ليبيا تقدم مرافعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الشهر المقبل و«الرئاسي» يؤكد دعمه لجنوب افريقيا في قضيتها

طرابلس -«القدس العربي»: قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، إن فريقاً ليبياً سيُقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية 22 شباط / فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف دغيم، في تصريح صحافي “أن جلسة 22 فبراير ستعقد في الساعة 16:00 بتوقيت غرب أوروبا”.

وهذه القضية، التي رفعتها فلسطين وليبيا، هي الثانية بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

وأكد السفير دعم الموقف الإنساني التاريخي لدولة الريادة في التعايش والسلام ورفض العنصرية دولة جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن ليبيا حضرت الجلسة أمس الخميس في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.

والأربعاء، أعلن المجلس الرئاسي تقديم ليبيا الدعم بكل السبل الممكنة لخطوة جنوب أفريقيا خلال المرافعة المقررة غداً أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ إبادة جماعية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان: “ليبيا تؤيد الموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد الرئاسي دعم موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية الذي يعبر عن الوجدان الإنساني، وتعزز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية، وخلق نموذج للعيش المشترك”.

وقبل يوم واحد، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي كلاً من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لما يرتكبه في حق الفلسطينيين.

وطالب في رسالته إلى اتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها وتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرصة نجاح هذه الدعوى والتي حددت جلسات الاستماع فيها بتاريخ 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري.

كما أكد تكالة ضرورة بذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.

وكان 75 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد طالبوا من رئاسة المجلس طلب دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للدعوى المرفوعة بمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان وتقديم كل ما يلزم من دعم قانوني مطلوب.

وشدّد الأعضاء في رسالتهم لرئاسة المجلس على توجيه دعوة للدول العربية الموقعة على الاتفاقية إلى مؤازرة هذه الدعوى في المحكمة ذاتها.

وقبل ذلك، قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، إن ليبيا انضمت بالفعل إلى المرافعات القانونية التي ستجرى أمام محكمة العدل الدولية في فبراير المقبل، للنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وتابع في بيان، عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفارة الليبية تواصل التشاور ودعم جنوب أفريقيا بشأن القضية المرفوعة التي تجرى جلساتها خلال هذا الأسبوع ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع المجموعة العربية في لاهاي.

ونوه دغيم إلى الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول، لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ثم في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة.