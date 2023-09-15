ليبيا: تقديرات تشير إلى تضرر 884 ألف شخص من كارثة الإعصار دانيال… ووضع إنساني صعب تعيشه مدينة درنة

طرابلس ـ «القدس العربي»: قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث،أمس الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير من الإعصار دانيال ما زال مجهولاً.

وتابع متحدثاً عن حجم الكارثة في مؤتمر صحافي في جنيف: “أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة”، مضيفاً: “لم نتوصل إلى ذلك بعد، لا نعرف ذلك”، مضيفاً أن “مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولاً”.

وقال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، تامر رمضان، الجمعة: “لا يزال هناك أمل في العثور على أحياء” بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين قبل أيام.

وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، خلال مؤتمر صحافي، عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكداً أنها لن تكون نهائية أو دقيقة، وثمة حصائل مختلفة وموقتة جداً تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل.

وأطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نداء لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، هم الأكثر تضرراً جراء الفيضانات التي نتجت عن الإعصار دانيال، محذراً من وضع كارثي. وقدرت الهيئة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بنحو 884 ألف شخص.

ويقول سكان في درنة إن مئات الجثث لا تزال مطمورة تحت أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة. كما جرفت المياه بعض الجثث. وتحولت مدينة درنة الجبلية التاريخية إلى منطقة منكوبة منذ الإثنين، فيما وادي المدينة الذي يشطرها شطرين والذي كان أحد أبرز معالمها بات مقبرة جماعية لسكانها، بعدما امتلأ بمياه الأمطار التي سببها الإعصار دانيال الذي ضرب شرقي البلاد الأحد، مما شكل طوفانًا وضغطًا هائلا على أهم سدين يحجزان المياه في الوادي فانهارا.

وما زال الوصول إلى درنة الواقعة في شرق البلاد صعبًا للغاية؛ إذ دمّرت الطرقات والجسور، فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة حيث تشرّد 30 ألف شخص على الأقل، ولم تُعرف حتى الآن الحصيلة الفعلية للقتلى، فيما أفاد المسؤولون عن أعداد متضاربة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد الملازم طارق الخراز: إنه تم حتى الأربعاء العثور على 3840 جثة.

وحذّرت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وأرسلت دول عديدة أو تعهّدت بتقديم مساعدات، بما فيها الجزائر ومصر والأردن والكويت وقطر وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الفلسطينيين.

ووفق قناة الجزيرة، فقد أظهر تحليل لصور أقمار اصطناعية تعرُّض نحو 800 مبنى للهدم الكلي أو الجزئي جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة الليبية الساحلية قبل أيام. وقامت وحدة التحقيقات في وكالة سند التابعة لها، بتحليل صور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها من شركة “ماكسار” الأمريكية، وحصرت أعداد المباني التي تعرضت للهدم حتى الآن.

وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 4355 مبنى قبل الفيضانات، وبعد الإعصار دانيال، حددت “سند” بقاء 3528 مبنى فقط، وبتحليل الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبيَّن تعرض نحو 800 مبنى للانهيار بعد وقوع الفيضانات بمنطقة وسط درنة بشكل خاص ومحدد.

وأطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نداء لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار لتأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص هم الأكثر تضرراً جراء الفيضانات التي نتجت عن الإعصار دانيال، محذراً من وضع “كارثي”.

وقال المكتب إنه بعد تدمير الكثير من الطرقات “تحض بلدية (درنة) السلطات على إقامة ممر بحري للمساعدة العاجلة وعمليات الإجلاء”، مقدراً عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بنحو 884 ألف شخص.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا يان فريديز، إن الكارثة “كانت عنيفة جداً”، مضيفاً أن “موجة بارتفاع سبعة أمتار جرفت الأبنية والبنى التحتية إلى البحر”، مشيراً إلى أن هناك “جثثاً تتقاذفها الأمواج على الشاطئ”. ووعدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإرسال مساعدات، وباشرت فرق إسعاف أجنبية العمل بحثاً عن أي ناجين محتملين.

وتتصاعد المخاوف من تأثير هذه السيول على المدينة من ناحية التلوث حيث حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إمكان تعرض فرق الإنقاذ في مدينة درنة إلى أضرار بسبب مخلفات الحرب التي جرفتها السيول، وأصبحت تنتشر في جميع المناطق المغمورة بالمياه.

وقال مسؤول في اللجنة، إريك تولفسن، في تدوينة عبر حسابه: “إن الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال أسهمت في نقل ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقاً”. وأضاف تولفسن: “هذا الأمر يعرض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر”.