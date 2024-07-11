ليبيا.. تكالة يعلق مشاركته في حوار حل الأزمة بالقاهرة- (تدوينة)

طرابلس: أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الخميس، تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك اعتراضا على إقرار مجلس النواب ميزانية عامة للبلاد، معتبرا أن ذلك “مخالف لنصوص الاتفاق السياسي”، وفق بيان نشره المجلس عبر منصة “فيسبوك”.

وقال تكالة، في خطاب وجهه للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، “تلقينا بكل سرور دعوة معاليكم بشأن استضافة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للجولة الثانية من الحوار بحضورنا ورئيس المجلس الرئاسي (محمد المنفي) ورئيس مجلس النواب (عقيلة صالح)”.

وبرعاية جامعة الدول العربية، عقد في 10 مارس/ آذار الماضي، الجولة الأولى من اجتماعات رؤساء المجالس الليبية الثلاثة الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، في القاهرة في إطار المشاورات لحل الأزمة الليبية.

وتتمثل تلك الأزمة في تعثر وصول البلاد إلى انتخابات تجدد الشرعية وتنهي الخلاف السياسي المتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب قبل ثلاث أعوام برئاسة أسامة حماد وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف تكالة، في خطابه، “وإذ نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ورغبتكم الأكيدة في دعم جهود التسوية بين الأطراف السياسية الليبية فإننا نعرب عن أسفنا لعدم تلبية الدعوة”.

واعتبر أنه من غير المجدي “حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة بعض أطرافها مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت”.

وعليه قرر تكالة، “تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية”.

والثلاثاء، ناقش مجلس النواب، خلال جلسة له قانون الميزانية، ثم علق الجلسة للأربعاء، وأقر خلال الأخيرة قانون الميزانية العامة للبلاد.

واعتبر تكالة، أن “إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره”.

والاتفاق السياسي، وقعته أطراف النزاع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، ويلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة قبل اعتماد القرارات المصيرية كونهما يمثلان طرفي النزاع.

وفي وقت سابق الخميس، وجه تكالة خطابا آخر إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، طالبه فيه بـ”عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري على النحو الذي صدر به من مجلس النواب لعدم مشروعيته”.

(الأناضول)