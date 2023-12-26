ليبيا تكرم وائل الدحدوح بجائزة «السرايا الحمراء لصحافة السلام»

طرابلس – «القدس العربي»: كرَّم «مُنتدى أيام طرابلس الإعلامي»، الزميل وائل الدحدوح، مراسل قناة «الجزيرة» في غزّة بجائزة «السرايا الحمراء لصحافة السلام» لعام 2023؛ تقديرًا لدوره في تغطية الحرب على غزة. وتسلّمت الجائزةَ، نيابةً عنه، الزميلةُ خديجة بن قنة.

وقالَ الدحدوح: «إنه يقدر هذا التكريم، وهو أيضًا تكريمٌ للزميل سامر أبو دقة، الذي استُشهد- برفقتي – في مهمة رسمية، ولأسرتي الحبيبة التي ذهبت ضحية قصف إسرائيلي أهوج ومجنون. كما أنّه تكريم لجميع الزملاء الشهداء من أسرة الصحافة الفلسطينية».

وأشارَ الدحدوح إلى أن نحو 100 صحافي استُشهدوا في تغطية العدوان الإسرائيليّ على غزة، قائلًا: إنه «رقْم مرعب وكبير جدًا، بالمقارنة مع جميع الحروب السابقة في العالم».

وأضافَ: «نعدكم بأننا مستمرون في التغطية بغض النظر عن التبعات والثمن الباهظ الذي ندفعه».

وفي كلمتها، قالت خديجة بن قنة: «هنيئاً أولا لليبيا بعيد الاستقلال ونيابة عن زميلي وائل الدحدوح، أشكر القائمين على الجائزة. شكراً لمعالي رئيس الوزراء.

كم كان يتمنى وائل أن يستلم بنفسه هذه الجائزة بيده. لكن يده معطوبة بسبب القصف فكلفني بأن أنقل لكم شكره وليس اعتباطاً أن هذه المهنة سُميت بمهنة الموت، مهنة المتاعب».

ونال الصحافي الفلسطيني تعاطفا عالميا واحتراما كبيرا حول العالم بعد أن فقد أسرته، وتم استهدافه بشكل غاشم مرة أخرى من قبل جيش الاحتلال. وقد قال بعد أن فقد اسرته «لن أغادر موقعي في التغطية، إلى أين أذهب؟ لا مكان آمن في قطاع غزة، ولا أحد آمن من العدوان وغدره ومكره، نحن فوضنا أمرنا إلى الله وسنظل نسير في طريقنا، نحن في مهنة صناعة المتاعب وربنا يتقبلهم ويمدنا بالقوة والصبر».