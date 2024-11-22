ليبيا: توترات أمنية في العاصمة طرابلس والمدن المحيطة وسط إدانات محلية واسعة

طرابلس – «القدس العربي»: أغلق مسلحون، أمس الجمعة، بوابة الصمود في المدخل الشرقي لمدينة الزاوية بسواتر ترابية، وفق ما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني في تصريح لإعلام محلي، إن الشاب الزويك قُتل خلال مطاردة مع رجال البحث الجنائي بعد هروبه من السجن، وذلك ردًا على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل الشاب خلال مطاردة مع رجال الأمن أعقبت هروبه من السجن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في إطارات سيارات استخدمت لغلق الطريق الساحلي بالمدينة.

وتشهد الزاوية بين حين وآخر حالات توتر، وانفلاتًا أمنيًا يتمظهر في اشتباكات، وعمليات خطف وقتل بين مجموعات مسلحة تنتشر في المدينة، مع قفل طرق، خصوصًا الطريق الساحلي الذي يربط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية.

وفي سياق متصل، يشهد الطريق الساحلي بمدينة صرمان إغلاقاً أيضًا منذ صبيحة الجمعة عند الإشارة الضوئية قرب «المركز الثقافي»، على يد محتجين.

وحسب إعلام محلي، فإن الإغلاق في صرمان سببه استهداف مدير مدرسة بالمدينة، بعيار ناري من قبل مجهولين.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن مديرية الأمن في صرمان تعمل على إعادة توجيه حركة المرور عبر طرق فرعية لتسهيل حركة المواطنين وتجنب الازدحامات.

وتتصاعد وتيرة التوترات الأمنية في المدن المحيطة بالعاصمة طرابلس، وداخلها حيث وفي سياق آخر، دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا واقعة مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين في طرابلس، مطالبة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

ونشرت المؤسسة مقطع فيديو يرصد ويوثق حادثة إطلاق النار على مركبة أحد المواطنين في الطريق العام في منطقة غوط الشعال وسط مدينة طرابلس من قبل مسلحين يرتدون الزي العسكري أو الأمني، أثناء محاولة اعتراض طريقه.

وأدى إطلاق النار العشوائي على السيارة إلى إصابة قائدها ومقتل زوجته وهي في وضع الحمل في الشهر الرابع. وقالت إن المواطن يدعى محمد أمبارك، وهو من سُكان مدينة العجيلات، وزوجته التي قتلت تدعى نسمة إبراهيم.

وطالبت النائب العام ووزير الداخلية المكلف بالتحقيق في ملابسات الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها والمتورطين في ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم. وأشارت إلى أن الواقعة تُشكل جريمة قتل يُعاقب عليها القانون، وتُشكل أيضاً انتهاكاً جد خطير وجسيم لحقوق الإنسان، مجددة التأكيد على أهمية ضمان إنهاء إفلات المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة.

كما طالبت بإنهاء الإفلات من العقاب حيال مثل هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة الماسة بحقوق الإنسان، والتي تُرتكب من عناصر وضابط أمن معني بهم صون وحماية المواطنين لا إهانتهم وإذلالهم وإزهاق أرواحهم وارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحقهم.

وذكرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلحين الذين قاموا بإطلاق النار يتبعون جهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه غنيوة الككلي.

وتظهر كاميرات المراقبة مسلحين حاولوا إيقاف السيارة لكن قائدها لم يستجب، فقام المسلحون بإطلاق النار عشوائياً على السيارة ثم لحقوا بها حيث توقفت عند مصحة غوط الشعال، لكنهم لاذوا بالفرار بعد مشاهدتهم المواطن مصاباً وزوجته قد قتلت.

وقبل أيام، أطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على آخر تدابير المحكمة لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا ضمن إحاطة قدمها من العاصمة طرابلس الثلاثاء.